“Sin presupuesto pondremos en riesgo salarios, obras y programas”

El Secretario General de la Gobernación Sr. Horacio Rey, comentó sobre la actual situación económica, entendiendo las obligaciones y demandas para atenderse en adelante.

Siendo claro en sus conceptos, Rey mostraba su preocupación por la falta de respuestas que se tendrían desde la aprobación o no del Presupuesto, habiendo ideas y fundamentos dispares entre el oficialismo y la oposición “nosotros llevamos adelante una serie de reuniones con consenso dentro del arco opositor desde los legisladores que esbozaron lo que podrían hacer y la faltante de equilibrar el Presupuesto a pesar de que se había manifestado la necesidad de este crédito y sobre este año la actualización del mismo, ya que el pasado se presentó en octubre y donde no había terminado el año y por consecuencia no teníamos los índices de inflación, como los aumentos salariales que regirían para este año” destacaba Rey, quien resaltó haberse trabajado con los legisladores opositores en grupos con el Ministro de Hacienda, hasta habiendo recibido el Gobernador Peppo a intendentes radicales.

Reuniones de Peppo con intendentes radicales

Sobre esta última reunión, aseveraba “los intendentes radicales fueron recibidos por el Gobernador, incluso el de Las Breñas donde hay un legislador de su partido” seguía en su relato “se hizo un acuerdo con los legisladores y estamos dispuestos a trabajar en conjunto porque esta situación financiera de desequilibrio que se da en todos los municipios en poder llevar adelante sus prepuestos y tienen dificultades mensualmente para afrontarlos” expresaba Rey, destacando que se determinó desde el gobierno nacional con políticas donde se ven afectadas todas las provincias en lo económico “en el Chaco hemos tenido una baja en la coparticipación, recibimos menos plata todos los meses y ante un presupuesto que teníamos ya estipulado, por eso solicitamos se equilibre la cuenta” relacionando además la inflación que estaría ya en los 22 puntos, y por ello habiendo otras reuniones con dirigentes gremiales y siendo la responsabilidad del mismo Gobernador en que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo, recordando que en el año anterior hubo hasta casi un 50% de incremento salarial en los empleados públicos.

Obras con financiamiento provincial

Era crítico sobre legisladores opositores, luego de un pedido expreso de intendentes radicales “hay intendente de la oposición que han manifestado no estar de acuerdo en que estén tan cerrados sus diputados a no negociar y llegar a un entendimiento y cubrir este déficit, que hoy no es ajeno a ningún organismo del gobierno ni del municipio” resaltaba Rey en sus apreciaciones, y teniendo presente sobre una reunión donde se firmara un convenio entre el municipio breñense con un costo de aproximadamente 170 millones de pesos, y estando el mismo Peppo en esta reunión, y donde la provincia debería desembolsar un 34% del costo “en todas las obras que se llevan adelante desde nación se pone un tercio y que antes no se hacía, eran del 100% los aportes” reconocía el referente “no solo recibimos menos recursos sino que debemos de destinar fondos a obras de financiamiento nacional, y necesitamos que los diputados de la oposición y muy especialmente a legisladores de Las Breñas, que necesitan para hacer obras en su ciudad deben de apoyar y llamamos que tomen conciencia porque no están afectando a Peppo o al Partido Justicialista, sino que directamente a su gente, porque si no tenemos presupuesto pondremos en riesgo salarios, obras y programas” sentenciaba.

Conformación de lista de candidatos a diputados

Apostando a la renovación, y en donde habría caras nuevas, jóvenes, gente que no se reiteraría en sus candidaturas “la lista es corta para la cantidad de candidatos, es bueno porque se nota que hay mucha participación dentro del Justicialismo y sus partidos aliados del Frente Chaco Merece Más” iniciaba sobre este tema Rey, reconociendo sobre acuerdos y desacuerdos, por los cuales quedan a veces referentes fuera de la lista, “lo que se hizo es reconocer a los candidatos que representen a la gestión, el Gobernador de la provincia necesita tener su sello e impronta en la legislatura con hombres y mujeres que estén de acuerdo al Ejecutivo, las políticas que se aplican y habiendo además acuerdos con partidos aliados que tienen un espacio dentro del Frente Chaco Merece Más” añadía, y recordando la participación en la misma conformación a trabajadores y representantes de colonias aborígenes.

Siguiendo en esta temática, Rey añadía “entendíamos en la renovación en esta lista porque sabíamos que la comunidad está mirando esto, y siempre continuar con el lineamiento claro de sostener el empleo, generar trabajo y defender a los chaqueños, necesitamos una legislatura que trabaje en conjunto con el Ejecutivo para poder llevar adelante el desarrollo de la provincia” expresaba y solicitando debates profundos y responsables.

Comentarios

Comentarios