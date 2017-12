La comisario inspector Mirta Clemantovich, Jefa de la Comsiaría Las Breñas se expresó sobre lo que acontecería en las recepciones y con los controles en los fines de semana.

Relacionado al accionar policial durante el fin de semana fue ingreso de tres personas contraventores, una quien fuera protagonista de un siniestro vial y que por acciones desde el médico de turno se pudo establecer que conducía bajo efectos de bebidas alcohólica. Otro ciudadano en estado de ebriedad hizo desorden, y el tercero en un local bailable también en similar estado.

Se registraron varios robos en la localidad, y se pudo dar por investigaciones desde el personal de Servicio Externo con lo que fuera robado por estas personas.

Respecto a una reunión del viernes pasado en el Juzgado de Paz con la participación del intendente Víctor Machuca, representantes educativos y la directora de la Regional Educativa IV, donde se han puesto de manifiesto acciones para poder llevar adelante durante las actividades del verano pero muy especialmente en las recepciones de establecimientos educativos secundarios “quiero aclarar algo, donde han hecho circular una fotografía mía luego de una reunión es una falta de respeto la que he recibido, donde nos hemos reunido con autoridades educativas para poder mantener esta actitud, y no hemos tomado determinaciones, sí concurrido a las escuelas para entrevistarnos y destacando el trabajo que realizan los padres de las promos que trabajan respecto al no consumo de alcohol”

“El consumo de alcohol no lleva a buen puerto” es una de las apreciaciones tenidas en cuenta por la funcionaria policial, y seguramente atendida por el conjunto de padres que serán parte de estas recepciones.

Consultada Clemantovich sobre la reunión mantenida el pasado viernes, expresaba “hemos convocado a una reunión con la Jueza de Paz y teniendo el consenso desde los directivos y no contándose con instrumentos desde el municipio”, aclaraba la jefa policial “por lo que se solicitará a los directivos y por medio de ellos a los padres para no lleven bebidas alcohólicas a estas recepciones y habiendo antecedentes, y uno no es agitador de una legislación sino que se trata de hacer cumplir lo que está establecido” fundamentaba.

A la vez, quien está al frente de la Comisaría de Las Breñas tenía presente “desde mi punto de vista y teniendo en cuenta los antecedentes de años anteriores, que los padres sean conscientes del consumo de alcohol en estas fiestas, una cosa es brindar y otra es tomar todo y controlar a sus hijos”

“No somos niñeros, y cada papá es responsable de que sus fiestas sean las mejores y somos todos responsables, que un menor vaya a un local bailable” sostenía sobre funciones en donde es soslayada la participación de efectivos policiales, quienes deben en muchos casos ser tolerantes de acciones no acordes con el comportamiento ciudadano, para así evitar confrontaciones “controles va a haber, no vamos a apañar ninguna fiesta, la determinación pretendida es para proteger la integridad física y los papás deben de ser responsables de las acciones de sus hijos”

“Acá cada vez que se trata de cumplir somos los primeros en hacer algo, las normas están y no es capricho de la jueza o de la comisario” remarcaba Clemantovich, “uno gasta todo para que los chicos puedan disfrutar, y ser parte de un evento especial donde terminan algunos saliendo en cuatro patas” acentuaba.

Finalizaba, “hay controles, y está previsto en la Ley se hagan estos como en el fin de semana”

IMAGEN: Archivo

Comentarios

Comentarios