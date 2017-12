BLA Nº 3 realizó su acto académico

El Bachillerato Libre Para Adultos Nº 3 realizó su acto académico en la noche del pasado viernes, donde 14 alumnos cumplieron con este ciclo.

En una emotiva ceremonia donde han sido parte familiares, amigos, docentes y directivos institucionales, se ha dado por culminadas las actividades educativas desde estas personas que con gran esfuerzo han cumplido con su meta, el poder ser egresados secundarios.

Catorce ciudadanos más ya cuentan con sus estudios certificados completos, recibiendo en manos ya sus certificados que los llevarán a poder continuar con el cumplimiento de otras metas que se propongan, tales estudios superiores o universitarios porque han demostrado que sí se puede, cuando las intenciones son sanas y hay sacrificio de por medio.

En muchos casos estos estudiantes no han podido culminar sus estudios secundarios o bien no tuvieron la oportunidad de cursarlos, siendo esta la que han tenido y no la han desaprovechado, es por eso que es meritorio destacar el gran logro.

Se despidió una alumna, haciendo además, uso de la palabra el profesor Gerardo Marano y cerrando la directiva institucional profesora Susana Lucero.

Comentarios

Comentarios