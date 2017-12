Machuca “la jueza de paz dictará las normativas”

Sobre “alcohol cero” en recepciones, hubo una reunión en el Juzgado de Paz entre representantes de instituciones analizándose la normativa vigente y su aplicación.

En el transcurso de la mañana del pasado viernes, se realizó una reunión convocada por la Jueza de Paz local Dra. Gabriela Ponce, estando presente en la misma el intendente Víctor Machuca, jefa comisaría Comisario Inspector Mirta Clemantovich, directora Regional Educativa IV profesora Sara Yospa, directivos de establecimientos educativos secundarios breñenses, para abordar temas donde es necesaria la participación institucional.

El lugar de esta reunión fue en una oficina del Juzgado, oportunidad en la que se plantearon situaciones relacionadas a la seguridad en eventos, teniéndose presente la inmediata realización de las recepciones por parte de cada establecimiento secundario en los próximos días, a lo que se pretende desde quienes imparten orden y justicia en Las Breñas que el consumo de alcohol sea “cero”.

Han sido invitados a una reunión de trabajo para abordar distintas temáticas y convocados por la Jueza de Paz junto a la Jefa de Comisaría Las Breñas Mirta Clemantovich, el intendente Víctor Machuca, y los titulares de distintos colegios para lo cual se les ha puesto en conocimiento de las necesidades existentes como comunidad e institución en poder trabajar por la seguridad y prevención principalmente de menores en los ámbitos privados como públicos “sabemos que se viene el periodo de verano donde los chicos están de vacaciones y habrá varias actividades tanto en la vía pública como eventos privados, comenzando a trabajar en pos de la seguridad sin que esto implique una imposición hacer cumplir y velar por el cumplimiento del código provincial vigente” sostenía el intendente Víctor Machuca, quien posterior a la reunión atendiera el pedido de la prensa local.

Se notificarán a directivos sobre la normativa

Para el cumplimiento de la normativa, se explayará de manera escrita la misma y acercada a los directivos institucionales “serán notificados seguramente los directivos de colegios organizadores de eventos privados que se sucederán en el mes de diciembre y para lo que se pretende aplicar la normativa del Código donde el consumo de alcohol sea cero, entendiendo que son adolescentes y menores los participantes, pero principalmente velar y cuidar la salud integral de ellos”

“Los papás debemos velar la integridad la salud de nuestros hijos”

Con un mensaje reflexivo, el ejecutivo municipal expresaba “los papás de cada chico debemos velar la integridad la salud de nuestros hijos no solo por cumplimentar una legislación, nos parece que la norma es acertada y entre todos hacer los esfuerzos necesarios para cumplir, acercarnos poco a poco concientizando a la comunidad que una fiesta no pasa solamente por el consumo indebido de alcohol, sino que se comparte y divierte de otra manera con la familia y hablando por supuesto de las experiencias propias, disfrutando de muchas cosas que tiene una recepción y no estar centrado el pensamiento solo en el consumo de bebidas alcohólicas”

“Municipalmente no tenemos ordenanzas”

Consultado Machuca sobre la legislación en la que se encuadrarían estas actuaciones, desarrollaba “el Código de Faltas de la Provincia es la legislación vigente que está, en la cual la Jueza de Paz notificará a los colegios el lunes y nosotros municipalmente no tenemos ordenanzas que estipule estos cumplimientos pero estamos adheridos” y teniendo presente situaciones en donde se hacen trabajos mancomunados “muchas veces desde el municipio juntamente con el Juzgado de Paz junto a la fuerza policial se están clausurando despensas no habilitadas a la venta de bebidas alcohólicas no solo a menores en el horario de las 23 hs, haciendo caso omiso muchas veces y no hay cumplimiento a esta medida establecida por el Código de Faltas Provincial”

Cooperadoras serán ayudadas por municipio

Las necesidades económicas institucionales por la no llegada de partidas por parte del Ministerio de Educación hace que las cooperadoras realicen estos eventos, pero también es necesario el apoyo desde el municipio local, siendo esto una consulta que era respondida “por supuesto” era la respuesta si habrá acompañamiento desde el año entrante para con las instituciones, agregando “esto lo organizan las cooperadoras, no está instituido dentro de la currícula y lo que reglamente el Ministerio de Educación, es organizado esto por cada escuela desde directivos y cooperadora con vista a que ese peso que queda de la entrada sea par la escuela y sirva para reparar aspectos donde el Estado no puede o está ausente y que es necesario para el directivo esté en condiciones para funcionar todo el año” agregando “valoramos el extraordinario esfuerzo y responsabilidad que asumen directivos al organizar este tipo de eventos porque el Ministerio de Educación no los cubre con una legislación que contemple este tipo de eventos privados”

“El debate va a estar siempre”

Consultado si en el año entrante se podría organizar con mayor antelación, Machuca comentaba “el debate va a estar siempre, cuando se trata del cumplimiento de la norma, pero debemos concientizarnos como comunidad en trabajar desde la casa para no tengamos hijos con problemas a futuro, esto no debe ser una imposición de una autoridad, debe partir desde nuestra propia conciencia de la casa porque no encontramos muchas veces explicaciones de lo que pasa en la vía pública, y muchas veces no tenemos control sobre actividades que realizan nuestros hijos cuando salen, donde están, como se comportan y no es cuestión de negarles la posibilidad de ser jóvenes y salir sino tener conductas que en comunidad son necesarias para velar por su integridad y la de terceros, creo que en este sentido como padres debemos de dar este paso y no preocuparnos por la medida y el shock que puede decir y reflexionar, acompañando a los docentes que hacen esfuerzos extraordinarios junto a las cooperadoras, y de paso resguardar a nuestros hijos no solo en las recepciones, pero también que los propietarios de locales bailables hagan cumplir la normativa sin la necesidad que haya un policía para no permitir el ingreso a menores, ya que muchas veces se prioriza el interés económico por sobre lo que dice la Ley que debe ser pareja para todos” destacando a los comercios que cumplen las normativas sin la necesidad de controles.

“La jueza seguramente dictará la norma”

Era consultado el mandatario si el consumo de alcohol para estas recepciones sería “cero”, a lo que respondía “la normativa apunta si se da cumplir como establece el Código tal cual lo establece, la jueza seguramente dictará la norma para que cada directivo comunique a las cooperadoras y padres de egresados que la fiesta será sin alcohol, por supuesto la policía generará los mecanismos de control necesarios junto a la seguridad privada que tenga el evento de hacer que esto se cumpla” finalizaba.

