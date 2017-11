“Para evitar siniestros es fundamental hacer prevención”

Una jornada de concientización brindada por el Dr. Nicolás Ivanovich ha concentrado a la comunidad breñense en Casa de las Culturas.

Quien es Director de Emergencias Médicas de la provincia del Chaco, el Dr. Nicolás Ivancovich, junto a un grupo de capacitación brindan una disertación para con la comunidad, siendo el primer término en el horario de las 10 hs, mientras que desde las 15.30 hs habrá una similar, elegida Casa de las Culturas para este evento.

Consultado por la prensa, el profesional médico agradecía la oportunidad en poder estar presente en Las Breñas “poder venir al interior y hablar de evitar perder vidas por flagelos de siniestros viales es importante poder dar este tipo de charlas y ver cuáles son nuestros errores, porque por más que haya una ambulancia por esquina no se podrán evitar incidentes” y teniendo presente una situación que se da en cada localidad “hay puntos de conflictos en cada ciudad pero igualmente se repiten estos inconvenientes”

Consultado sobre la iniciativa partida desde integrantes de la comunidad para se pueda dar esta disertación, el profesional expresaba “esta charla es para ver donde empieza esto, darle a nuestros hijos una moto segura, un vehículo seguro pero especialmente debemos educar a nuestros hijos a no cometer errores, nadie quiere que sucedan cuestiones desagradables, como adultos debemos trabajar conscientemente en este aspecto”

Respecto a las herramientas que se podrían de utilizar al momento de hacer prevención, tenía presente “todas las herramientas son necesarias, necesitamos evitar todas estas cuestiones donde son involucradas tantas personas y debemos dar conceptos, mensajes con golpes bajos así la audiencia pueda generar un cambio dentro de la comunidad”

Un auditorio con personas de edades diversas se ha hecho presente en Casa de las Culturas, siendo muy agradable para el disertante “hoy hay presencia de un público generalizado de distintas edades, me gusta este desafío y oportunidad única que no puedo desperdiciar porque puede ser que entre los presentes haya alguno perdido un familiar o amigo y esto es concientizar” expresaba, a la vez que reflexionaba como un integrante más de la comunidad y dejando ese lugar de emergentólogo “yo me voy a cuidar, cuidaré a mis hermanos, es lo que cada uno debe de hacer al momento de salir de la casa con el casco colocado, cinturón de seguridad en los autos puestos y respetar por sobre todas las cosas” y añadía, “lamentablemente muchas veces hay terceros o el mismo tránsito que lleva a que se produzcan estos lamentables siniestros”

Una palabra muy utilizada es “prevención” en los últimos años, pero no solo debe de partir desde el Estado, sino que desde el mismo seno familiar “para poder evitar siniestros sería fundamental hacer prevención, pero al momento en donde se producen estos siniestros queda muy alejado de terapias, se deben de recorrer mínimo 300 kilómetros si se tienen en cuenta las terapias, pero también debemos de tener en cuenta que se venden motos de altas cilindradas y todo responde al mercado con vehículos también muy veloces”

El apuro, tener vehículos o motocicletas veloces hace que se cometan errores previsibles “muchas veces uno anda apurado sin excusas, un chico que vaya tan rápido al colegio y sea pasado por encima desde un colectivo no tiene justificaciones” es por eso que sostenía, además “un terapista en cada esquina no es una solución, las estadísticas dicen lo que pasa y son muy frías, no discriminan rasgos sociales, solo prevención es lo que podemos hacer y estamos a tiempo de poder cambiar, ya que si hace frío nos colocamos una campera, le sacamos la grasa a la carne, pero el trauma en la vía pública se evita si sabemos conducirnos”

Nicolás Ivanovich es Director de Emergencias de la provincia del Chaco, responsable de los vuelos sanitarios, es pediatra, médico instructor de residentes, coordinador de traslados como médico aéreo evacuador, teniendo la posibilidad de transportar a niños, jóvenes y adultos a cualquier punto del país y el extranjero

