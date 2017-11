“Que vengan los críticos de las redes sociales y se hagan cargo”

La noticia del alejamiento del Club Huracán de Pedro Ortiz cayó como un balde de agua fría en dirigentes, hinchas y simpatizantes del Globito.

Muy contrariado por las incesantes críticas hacia su gestión al frente de la institución que ha crecido de manera exorbitante en el último año, Pedro Ortiz confirmó en FM Real que en diciembre dejará la institución.

Así lo comentaba en “La Vida Real” que conduce Fabio Rodríguez este viernes por la mañana, muy molesto por críticas que se dan por parte de personas que si bien estuvieron o no vinculadas al Club, hacen sus manifestaciones por intermedio de redes sociales con términos no apropiados y que dañarían su prestigio y la relación familiar.

“Yo hice mucho por Huracán, si bien yo soy de La Cope donde me crié y jugué en mi juventud o con Defensores a quienes tuve la oportunidad de poder ayudarlos cuando estuve con la dirigencia de ese club que es de mi barrio, hoy he tomado la decisión de alejarme por muchas cuestiones, pero principalmente por la negatividad de muchas personas que tienen envidia de lo que uno hace” expresaba Ortiz “por ahí, a esos “genios” de las redes sociales les pediría que se acerquen al club, porque es fácil decir que son fanáticos y no vienen a ayudar a regar el césped como lo hago cada día yo”

Entre otras palabras, y escuchando una serie de mensajes en apoyo a su gestión, Ortiz era consultado sobre si se continuarían las obras que vienen llevándose desde su gestión “yo hice mucho por el Club, anduve golpeando puertas y son muchas horas que he dejado para que hoy pueda la gente que ama a esta institución tantos beneficios, un espacio del club cerrado como es lo que pretendíamos como micro estadio, ahora están en construcción las tribunas, hemos sembrado nuevo césped, iluminación especial de bajo consumo, se tendrán vestuarios como no tiene ningún club de la provincia y cuantas otras cosas que dejaremos, la cantidad de autos, motos y electrodomésticos que se entregaron con los bingos” expresaba el dirigente, “las cinco cuadras de asfalto en derredor del club también serán otra realidad para muchas personas que no creían en la gestión que llevamos adelante con la Comisión Directiva que presido”

Finalizando, Ortiz reiteraba sus intenciones de alejarse del club en fines de diciembre, para lo que como institución se deberán de llevar adelante cuestiones relacionadas con la administración

