Juez Federal Sabadini, “se debe trabajar sobre el enfermo y no como a un criminal”

Narcotráfico, funcionamiento de la Justicia, narcomenudeo, política, policía, son algunos de los temas abordados por el Juez Federal Patricio Sabadini.

El Fiscal Federal de Resistencia Dr. Patricio Sabadini, en su paso por la localidad de Charata atendió a este medio de comunicación y hablando sobre temas inherentes a la actualidad chaqueña.

El profesional del Derecho tuvo presente lo que acontecería dentro de lo que es un flagelo en la sociedad como lo es la droga y sus consecuencias, iniciando su conversación con el narcotráfico “hace unos años la materia narcotráfico es una situación irreversible, tenemos fronteras porosas que más allá del control y el incremento de estos que se ha efectuado en la frontera estamos unos cuantos pasos atrás en materia de contención” sostenía el experimentado abogado ante FM Real, Las Breñas Digital y STC “estamos hablando no solo de prevención sino de contener tratando de que pase lo menos posible y es una triste realidad”

El narcotráfico

El paso de la droga por la jurisdicción, es materia de análisis “en lo que respecta a la región, el narcotráfico ha sido una lógica económica, al haber precios más interesantes en el continente europeo pasando por África, la droga tiene por lo general un objetivo de trascender las fronteras argentinas sin perjuicio de que exista un remanente que quede para el comercio del narcomenudeo” sostenía, añadiendo “en lo que atiene a lo que tiene que ver con la praxis judicial, el Juzgado Federal en la jurisdicción de Resistencia cuenta con al menos dos juzgados federales multifueros y que no atienden solo lo penal y no solamente narcotráfico sino que previsionales o tributarias, es así que es un poquito más densa la actividad”

Faltante de juzgados

Analizando la materia judicial, expresaba “creo que se necesitarían unos tres o cuatro juzgados federales para ponerse al día y sin perjuicio de que estén solamente en Resistencia sino que también con la jurisdicción de Sáenz Peña” y teniendo presente, “hay una incertidumbre con el sistema acusatorio, donde el Juez deja de ser controlado por el Fiscal y pasa a controlar la actividad del Fiscal como ocurre en la provincia y estamos expectantes si será sancionada o no esta ley” señalaba el profesional.

La droga de paso en la jurisdicción

Consultado si se seguiría siendo de paso o bien de narcomenudeo solamente, o bien si sería más grave, contestaba “yo creo que no es opcional, no es una alternativa o somos de uno u otro, creo hay un remanente y eso se ve en la descarga que ha sufrido la Justicia Federal con el régimen de adhesión a la Ley de Narcomenudeo con la creación de ciertas fiscalías y me tomo el atrevimiento de que operen desde Resistencia para toda la provincia es insuficiente me parece para tener toda la complejidad del narcomenudeo en la provincia” afirmaba, y agregando “desde el punto de vista de la Justicia Federal hemos sufrido una descarga en materia de trabajo, tengo charlas con el Procurador General de la Provincia y conozco a los fiscales de narcomenudeo que tienen mucho trabajo y no dan abasto y también tiene implicancia en materia de pericias” y resaltando un problema que se diera por el mismo saturamiento del proceso penal y reconociendo sería una realidad, entendiendo el costo de una causa judicial

Falta de centro para atenciones

La falta de atención para con personas que son adictas, aseveraba “lo que vemos es que no existen centro de atenciones para tratar a los adictos, si nosotros trabajamos una lógica de trabajar sobre el enfermo y no como un criminal, siendo una persona que necesita ayuda sin perjuicio de otras complejidades sociales como contención familiar, acceso al trabajo y otras cuestiones” expresaba, agregando “se debe enfocar toda la política pública en recuperar al enfermo y no pensar en criminalizarlo” seguía y creyendo que no se deben de perder las esperanzas y que los recursos se deberían enfocar en donde se debiera.

El trabajo con las personas detenidas

Se han producido varios golpes al narcotráfico en el Sudoeste Chaqueño y con ello quedando varias personas detenidas, a los que no es tan fácil poder recuperar la libertad “lo que puedo decir es que hablando de saturación no solo de causas sino del sistema penitenciario, se piensa que no hay más lugares en las cárceles y las comisarías están abarrotadas, lo que obliga al sistema a enfocar a la investigación y llegamos la cárcel de camioneros y mujeres mulas que pertenecen a un sector vulnerable o nos vamos a quienes financian o que organizan” comentaba, y añadiendo “en Resistencia hemos tenido un par de causas y una de revuelo público vinculado con un empleado legislativo y donde tuvimos un norte en común para ver quienes estaban detrás de esto, había unas aristas que fueron descartadas y está en camino de elevarse la causa a juicio y con prófugos” continuando, “la venta de droga mueve cifras de dinero muy interesantes para el pequeño y no imaginando para un grande que no paga costos ni impuestos, siendo plata fácil y con mucho ámbito de la delincuencia”

El trabajo de la Justicia

Continuando con esta charla, comentó sobre el funcionamiento de la Justicia en el Chaco “puedo hablar desde el punto de vista de la Justicia Federal, donde hay un proceso de reacomodamiento tratando de cubrirse todos los cargos y habiendo una idea del gobierno oficial de sancionar una ley de infragrancia, y dependiendo el delito tengan un procedimiento mucho más rápido, debiendo el fiscal estar presente en todas las audiencias y el juez no puede delegar, pero resulta que contamos con una jueza que cubre dos juzgados y a su vez hay una cámara que recién se está cubriendo” seguía el funcionario, realizando así una crítica sobre esta situación de incertidumbre que se viviría dentro de la justicia.

Pedido de “justicia”

El pedido de justicia desde los ciudadanos es una realidad que se vive en nuestra sociedad “la Justicia goza de mala reputación y en algunos casos con razón desde hace unas décadas y la meta de un gran grupo de jóvenes que quiere formar parte de la Justicia Federal y con ideales, a esto hay que regarlo mojando en contra de un pesimismo, debiendo continuar luchando aunque atravesamos tiempos donde si uno discute termina en corrupción y esta no reconoce a partidos políticos” reflexionaba en lo que respecta a lo político o empresarial también “uno puede aportar un granito de arena siempre”

La política chaqueña

Finalizando esta charla, Sabadini hacía referencia sobre la política chaqueña “es bastante compleja en estos últimos días, yo tengo competencia electoral lo cual por ahí me tiene limitado comentar, pero en las últimas elecciones al menos en esta jurisdicción no hemos tenido inconvenientes y se ha desarrollado todo con normalidad y sin estar atado con la efervescencia propia de los que ganan o pierden”

Trabajo policial

Fue consultado a la vez sobre el trabajo policial “si hablamos de las fuerzas federales, como institución nuestra fiscalía no ha tenido nunca problemas, sí tenemos casos particulares judicializados por cuestiones de que personas aprovechando la institución la manchan, y como en toda fuerzas se hacen las investigaciones y tramitadas en la fiscalía” señalaba y reconociendo a algunas personas que se repetirían sus nombres en algunos expedientes con malos tratos hacia los internos respecto a integrantes de la Penitenciaría Federal “la idea es que la misma fuerza con sus mismos códigos puedan limpiarse con sistemas disciplinarios” pero también siendo crítico “el hampa tiene unos pasos más adelante en materia tecnológica y cuentan con recursos y más informado que otras”

DESCARGAR AUDIO

Comentarios

Comentarios