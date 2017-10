Historias de vida… “Yo sí puedo”

Lara Makaruk, una joven breñense que se supera día a día comenta historias y detalles de esta actualidad de estar en una silla de ruedas.

Una situación vivida años atrás, donde en un siniestro vial ocurrido sobre la intersección de Ruta Nacional Nº 89 y Ruta Provincial Nº 6, oportunidad en la que se trasladaba en un automóvil, este fuera colisionado por otro vehículo y lamentablemente perdiera a su hermano menor, y recibiendo ella lesiones de consideración por la que fue atendida, derivada y asistida en distintos centros de atención local, provincial y en otras provincias.

Hoy Lara Makaruk está en silla de ruedas, pero eso no imposibilita a que desde ese ímpetu joven pueda salir adelante, desenvolviéndose con total normalidad con el acompañamiento de su familia y amigas, y teniendo la oportunidad de poder ahora estar al frente de un negocio familiar, dando muestras de que la vida sigue y que cada uno debe superar las situaciones que se tienen cotidianamente.

“Era Pre Promo y nunca esperaba me pasara algo así, tenía 16 años y mi vida dio un giro impresionante para conocer a otra gente, madurar, soportar muchas otras cosas y cargar una mochila que uno nunca pensaba llevarla a cuesta” iniciaba su charla con este medio –FM Real, STC y Las Breñas Digital-, siendo frontal y con esa sonrisa transparente que caracteriza a ella desde niña,y siguiendo en sus comentario “no se sale del todo, es aprender a vivir con el dolor y agradezco que puedo pensar, puedo desplazarme y pienso que si puedo hacer algo lo hago, es luchar con el apoyo y nunca uno está solo, siempre apoyarse en las personas que a uno lo aman”

La partida de su hermanito

Recordar la partida de su hermano menor, quien concurría a un establecimiento de educación primaria céntrico y se movilizaba cada mañana en su bicicleta o bien caminando, siempre acompañado por su madre y a veces por Lara “la pérdida de mi hermanito fue un cambio grandísimo, todo afecta a nivel social, personal y todo, es como volver a nacer porque es una nueva vida”

“¿Porqué a mí no?”

Esta es una pregunta que cada persona se hace al momento en que pasa por situaciones difíciles, también formulada por esta joven que supo contestarla previo entender lo que le sucedía “yo renegué mucho porqué a mí, pero porqué a mí no?”, se preguntaba Lara, “tal me comentara una enfermera que cuando estaba recuperándome y me vio mal me dijo que unos sueños no se podrían concretar pero sí otros, y eso es así” afirmaba la joven “yo quiero superarme y tengo muchos otros sueños para cumplir, a mí me costó entender muchas cosas pero aquí en esta tierra nadie tiene una coronita”

El apoyo de la familia y amigos

Sin dudas para poder seguir adelante, Lara tuvo el acompañamiento de su familia como sostén y de amigas “mis amigos y familia son mi soporte, Melanie es mi apoyo que me brinda todo el cariño, al igual que mi madre que es todo para mí, es mi orgullo y ejemplo a seguir, ella está en pie con todo lo que le pasó y porqué no podría yo salir adelante, todo esto me motiva a seguir adelante” y agregando, “tener una capacidad diferente, el perder a alguien en la familia es difícil, pero hay muchas otras cosas para poder vivir y el dolor ese nunca se supera, pero siempre une más la capacidad diferente y no se tiene que renegarla, sino tratar de superarla”

Situación que la movilizó

Estando al frente de su negocio, vivió una situación incómoda para un hombre que se acercó con una niña, y al momento en que la vieran movilizarse en silla de ruedas simplemente se retiró, “esto me dio pie a realizar una publicación en la red social, ha sido la situación cuando una persona que se acercó y al verme en silla de ruedas se fue, y estaba con una nena, no es buena la enseñanza que ha dejado porque me apenó lo que pasó esa niña” comentaba Lara, y añadiendo sobre otra vivencia tenida en Capital Federal “cuando estaba en Buenos Aires y mi mamá paraba a un taxi, este se iba cuando me veía en silla de ruedas a mí y eso te hace sentir de una manera muy diferente” sostenía.

Agradecimiento

Mostraba su agradecimiento para con este medio de comunicación por ser tenida en cuenta y pueda ella dar a conocer esta historia de vida “gracias por tener la iniciativa en que esto sea público, un mensaje muy chico puede cambiar a la gente, y las acciones son las que valen porque hay personas que en sillas de ruedas no cambian, pero yo lo asumí y sigo adelante tratando de ayudar desde mi lugar, hay otras personas que caminan y no tienen ganas de vivir” reflexionaba.

“Yo sí puedo”

Consultada sobre si tendría ganas de vivir, Lara fue expresiva y reflexiva “yo sí tengo muchas ganas de vivir, me di cuenta que puedo superarme más y más, demostrando que sí puedo” finalizaba la entrevista con una gran sonrisa, la que caracterizó desde muy niña en su familia y seres amados.

Comentarios

Comentarios