“No le agradezcan a Pedro Ortiz, sino al Club Huracán”

El Club Huracán de Las Breñas avanza como institución, iniciándose la construcción de tribunas, remozado de la cancha y se construirán unas cinco cuadras de asfalto rodeando el estadio.

La institución tendrá al menos espacio para 500 personas, sanitarios, sala de conferencias, vestuario de primer nivel que tendrá unas siete duchas de hidromasajes tanto para local y visitantes, casillero para jugadores, bancos de suplentes con butacas de colectivos, una manga en medio de las tribunas y otras cuestiones que se anexarán dentro de estas obras dentro del club.

Respecto a la construcción de las tribunas, el dirigente del “Globito breñense” Pedro Ortiz, comentaba “es algo nuevo que vendrá muy bien al club, y finalizada esta primera etapa de la obra se harán otros 80 metros de tribunas tanto por lado norte y el lado del tinglado” y agregando, “se restaurará la vieja tribuna y es ánimo dejarla en buen estado porque es parte de la historia del club”

Resaltaba a la vez Ortiz sobre donaciones recibidas “recibimos una donación de 80 bolsas de cemento y arena desde una empresa de Resistencia y para abril del año que viene estaremos inaugurando la primera etapa de la obra” señalaba Ortiz, quien agregaba “llevará unas 120 lámparas de iluminación para brindar mayor seguridad a quienes estén dentro del Club”

Nombres a tribunas

Un pedido desde asociados sería la imposición de nombres a las tribunas que se estarían ya por construir, y siendo esto recibido por la comisión directiva que encabeza Pedro Ortiz, por lo que sostenía “sería algo muy bueno aunque no sea un jugador, podría ser un directivo o un vecino de la localidad y sería lindo poder plasmar el nombre de gente que ha hecho tanto por la institución” expresaba Ortiz, quien a la vez recordaba una decisión adoptada por la comisión directiva de Huracán “el tinglado llevará el nombre de Esteban Milcoff, y las tribunas iremos viendo y analizando la historia del club, creo que en estos 90 años se han hecho muy pocas cosas y en tan solo dos años se le dio el empuje que merece una institución como esta” expresaba el dirigente, quien cumplió con la promesa de cerrar este tinglado para que pueda en un tiempo no muy lejano, convertirse en un microestadio cerrado.

Atendiendo a una serie de críticas que se recibe en el aspecto institucional, Ortiz sostenía “hemos llevado a lo más alto en lo deportivo, es difícil empujar este carro y tal vez nos toque descender que es lo secundario, y el hincha y amigo del club debe de tener presente en todo lo que se ha avanzado y somos el primer club de Las Breñas que ha salido campeón del Federal C y que participa del Federal B”

Fue lo suficientemente claro el presidente del Club Huracán cuando se refería a logros obtenidos en estos últimos años, donde la institución ha marcado historia en el fútbol de la Liga del Nordoeste Chaqueño “yo vine con una meta de levantar esto y hasta yo no caigo de todo lo que se ha hecho, uno por ahí hace gestiones y colabora con instituciones porque uno ama lo que hace, hoy como Presidente del Club tengo que ser el primero en llegar y el último en irse, trae inconvenientes pero estoy dispuesto a recibir todas las críticas y Las Breñas tendrá plasmado en la historia”

Cinco cuadras de asfalto

Como si fuera poco, Ortiz anunciaba sobre una importante gestión realizada en nombre del Club y que beneficiará a los vecinos de la institución “el club tendrá sus cinco cuadras de asfalto alrededor de la institución, quedará todo en orden cuando me vaya y seguramente cometimos errores, y quien quiera criticar que se acerque pero también que lo hagan para trabajar por esta casa que se merece todo, y cuando tengan los vecinos el asfalto no lo agradezcan a Pedro Ortiz, sino al Club Huracán que me ha empujado a hacer esta y otras obras” finalizaba el dirigente, quien hará más cuadras de asfalto que el municipio breñense en estos últimos años de gestión.

Comentarios

Comentarios