Este lunes 25, se celebra el Día del Empleado de Comercio

Este 25 de setiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio, cuestión que fuera recordada por integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio de la provincia del Chaco -SIECOCHA-.

Este día ha sido recordado por parte de quien está al frente de la institución en Las Breñas -Diego Vittar-, recordó la situación impuesta por una disposición de la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios -FAECYS- que los nuclea, donde la celebración del 26 de septiembre se adelantó un día. Debería de ser jornada no laborable por lo tanto ningún comercio estaría abierto -excepto los atendidos por sus propios dueños-, tal lo expresaran las circulares vigentes.

Desde 2009 y a través de la Ley 26.541 se estableció que el Día del Empleado de Comercio se asocie al 26 de septiembre de cada año, sumándose como uno de los feriados nacionales. Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado de comercio tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no varía.

Vale decir que la ley remarca que se “deja a libre criterio de los comerciantes y prestadores de servicios comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo 130/75, la posición a adoptar respecto de sus dependientes”.

Festejos

Los empleados titulares pueden pasar por las oficinas de SIECOCHA para retirar sus entradas, mientras que la familia debería de abonar precios módicos para un evento especial que se llevará adelante en la noche del próximo sábado 30 de setiembre en instalaciones que posee la institución sobre la calle Mac Lean y Sarmiento.

