Pitbull ataca ferozmente a niño de dos años

Un perro catalogado como raza peligrosa atacó a un niño en la tarde del pasado lunes, causándole lesiones en la cabeza.

El hecho habría ocurrido en el transcurso de la tarde del pasado lunes, afligiendo en demasía a toda la familia, amigos y seres allegados, quienes se mostraron muy preocupados ante esta situación en donde estuvo en riesgo la vida de Marquitos, quien tan solo tiene dos años.

Mónica Miranda, familiar del pequeño es quien atendió a este medio de comunicación “estamos más tranquilos porque vemos la evolución del mi sobrino” sostenía esta mujer, quien mostraba su agradecimiento a los galenos que estuvieron atendiendo al niño “agradezco a los médicos que lo atendieron rápido cuando llegamos al hospital”

Consultada la tía del niño, sobre el horario y lugar donde ocurriera este hecho, respondía “fue a las 7 y media de la tarde de este lunes en el Barrio Hipólito Yrigoyen donde vive mi hermano, estaba jugando mi sobrinito con los vecinos que tienen el perro atado en su casa, este lo agarró de la cabeza y no lo soltaba, tuvieron que ahorcarlo para suelte” agregando sobre lo acontecido “la dueña metió los dedos en la boca del perro, y fue mordida también” señalaba, graficando la ferocidad del can atacante.

Agregaba sobre esta situación “nosotros pedimos que ese perro sea sacado de allí, que le pongan un bozal o lo que sea, porque es un peligro para quienes viven en el sector” reflexionaba la tía de Marquitos.

Consultada sobre el can, afirmaba “es un perro que tendría un año y algo, es grande y le rompió todo el cuero cabelludo y cortó oreja derecha” como también asentía “quiero que tome conciencia la gente de lo que puede hacer un perro de esta raza, pueden hasta matar a sus hijos” continuando, “nosotros ni los dueños sabemos lo que pasó con este perro que decían era muy buenito, pero se debe de tomar conciencia por parte de los dueños de este tipo de perros”

Respecto a la atención médica recibida en el Hospital 9 de Julio, se mostraba agradecida “muy buena atención desde los médicos y todo el personal del Hospital” a la vez que mencionaba sobre el actual estado de salud del sobrino “el nene esta mejor, juega ya y nos pone eso más tranquilos y seguramente se harán estudios más avanzados para darnos mayor tranquilidad a la familia de nuestro sobrino”

Los momentos vividos por el niño y su familia no habrían expuestos aún en la unidad policial breñense, tal lo relataba “hasta este momento no se han hecho las denuncias que corresponden, mi hermano está todavía shockeado y el nene está lastimado, debemos de tomar conciencia sobre lo acontecido” como también reconociendo “sobre la situación del perro no tengo información alguna, yo respeto lo que haga mi hermano en este sentido, los dueños estuvieron con mi hermano y se solidarizaron con él”

Finalizaba la entrevista Mónica, “esto es muy lamentable y gracias a Dios este perro por la acción del dueño lo soltó a mi sobrino, sino hoy lo estaríamos velando”

IMAGEN: Ilustrativa

