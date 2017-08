Centro de Estudiantes del Neme, reuniones

Se conformó una asamblea para organizar actividades conjuntas entre las Listas 304 y 306, coordinadas por profesores referentes del Neme.

Alumnos integrantes de las listas propuestas para el Centro de Estudiantes y docentes del Instituto de Educación Superior “Miguel Neme”, se reunieron con el rector Omar Ailán para analizar distintas propuestas de trabajos conjuntas.

Luego de una jornada celebrada el pasado 16 de agosto en la ciudad de Villa Ángela y en donde han sido parte varias instituciones superiores de la región, se acordó una reunión con referentes de las listas que pretenden ser Centro de Estudiantes en las elecciones del próximo 26 de setiembre, para lo que debieron en el viernes próximo pasado, analizar temas relacionados a la conformación de comisiones de trabajos para una actividad conjunta, tales como de prensa y difusión, jurado, Secretaría administrativa y logística, en vistas a un proyecto cultural y deportivo de la institución, estando invitadas las extensiones y el Instituto Superior de Charata. Esta actividad sería programada para el próximo 14 de setiembre.

El rector Omar Ailán destacó la importancia de estas actividades consideradas por él como “desafío de constituir el Centro de Estudiantes” y resaltando la constitución de las dos listas, recordando que el próximo 28 de setiembre sería el acto eleccionario “fueron convocados referentes de ambas listas por los profesores referentes sobre un encuentro tenido en Villa Ángela y sobre algunas actividades que son pedidas desde la Dirección de Educación Superior ha pedido organicemos”

Más allá de la tarea encomendada, se está trabajando con los alumnos y construyéndose con ellos “nosotros estamos aprendiendo a gestionar con ellos y a la vez tienen su voz autorizada más allá de que nos encontremos nosotros, entiendo que es difícil poder expresarse como estudiantes cuando hay docentes y directivos, pero la idea es que empecemos a tener ejercicio en esta construcción democrática de la participación, porque a las instituciones las hacemos entre todos”

“Ellos no son cualquier estudiantes, porque son futuros profesionales y todos adultos” remarcaba Ailán, agregando “me hubiese gustado que haya un poquito más de dinámica desde ambas listas propuestas para el Centro de Estudiantes, pero a la vez entiendo que están en Mesas de Exámenes y que tienen una característica muy particular porque vienen de un receso que son dos semanas y muchas veces el alumno no alcanza a preparar todas las materias y entonces están abocados a sus estudios”

Seguía el rector, “cuando pasen las Mesas, me gustaría se convoquen a los chicos en el patio, o en el SUM de la institución en donde puedan expresarse mediante discursos y haciendo escuchar sus propuestas, aunque están trabajando y habiendo videos circulando, como anuncios en redes sociales, afiches en la institución y panfletos con sus propuestas, pero deberíamos darle un poquito más de fuerza de manera que los alumnos se contagien y quieran participar pudiendo ver a gente que siga a una u otra lista, que se involucren los docentes y entonces uno se puede dar cuenta desde ese comportamiento el contagio” sostenía Ailán.

Sebastián Barrios y Ayelén Giménez fueron los representantes de la Lista 304 “Unidos”, mientras que por parte de la Lista 306 “Por todos nosotros” lo hicieron Florencia García y Fernanda Barrios, quienes expusieron sus puntos de vista ante los profesores referentes y el rector institucional, analizándose propuestas de lo que será una Jornada de Convivencia dentro de la institución y con la convocatoria de todas las carreras, buscándose la amplia participación del estudiantado.

