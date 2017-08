Hospital de Las Breñas cuenta con nuevo ascensor

El elemento fue adquirido mediante aportes del Plan Sumar, siendo resaltada la labor del personal por la ministra Mariel Crespo.

El Hospital 9 de Julio de la ciudad de Las Breñas cuenta ya con un nuevo ascensor, el que fuera puesto en funcionamiento por la ministra de Salud Pública Dra. Mariel Crespo, directivos, y personas representantes de instituciones que han colaborado para se pueda dar esta actividad.

Desde meses atrás se tuvo por intermedio del Plan Nacer, un significativo aporte para la adquisición de un moderno ascensor, el que para poder instalarse se debió de requerir la ayuda de Bomberos Voluntarios para desagotar la parte que da al subsuelo de la institución, donde décadas atrás funcionaba la cocina, lavadero y un depósito, pero debido a fallas en la infraestructura, el agua ingresó para inundar estas dependencias, debiendo ser evacuadas y puestas en funcionamiento en otros sectores dentro del mismo nosocomio.

Con la colocación de las plataformas de este ascensor, recién se ha podido iniciar la labor desde los especialistas y realizar las labores necesarias para el armado de este elemento que es de vital utilidad para pacientes que no pueden subir las escaleras, y siendo ya inaugurado en las primeras horas de la tarde del pasado viernes por la misma ministra Crespo, acompañada por el director del Centro de Salud Dr. Federico Torgoff, el secretario de Servicios Públicos Ricardo Fernández, quien desde su puesto colaboró con la construcción de un zanjeo especial para el escurrimiento del agua acumulada en el subsuelo, también siendo invitado para la ceremonia el Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios René Luna, el que con personal a su cargo hicieron las labores pertinentes para extraer el líquido que se acumulara.

La ministro Crespo destacó la labor que se lleva adelante en el Hospital de Las Breñas, recalcando en la persona de Torgoff el desempeño comprometido de los profesionales médicos, enfermeros, bioquímicos, de maestranza, administrativos y quienes ponen todo de sí para el funcionamiento y atención hacia los pacientes sea el adecuado y esperado por los mismos, a pesar de realizarse prácticamente todas las semanas medidas se fuerza por parte de los gremios que agrupan a los empleados de Salud Pública.

“Este ascensor nuevo facilitará el traspaso de los pacientes y siendo un beneficio para ellos como para el Hospital mismo” iniciaba la charla con los medios presentes la ministro de Salud Pública Mariel Crespo.

Añadía la responsable de la cartera de Salud “también se han adquirido unos elementos que fueron adquiridos con fondos propios generados por el Hospital y este sin dudas es el que mayor gestión tiene a nivel provincial en lo que respecta a los recuperos de fondos y Sumar, más el compromiso de los directivos y todo el personal que demuestras desde hace años esto”

El espacio en donde estaba acumulada gran cantidad de agua ha sido motivo de análisis para la funcionaria “esto será evaluado por parte del Departamento de Arquitectura y ha costado bastante poder desagotar el subsuelo y ojalá se pueda recuperar el área, se ve la parte de refacciones que es mucho gasto por el daño causado por el agua y hablamos con el Dr. Torgoff, teniendo presente que es importante para el Hospital recuperarla”

No solo en este sector se tendrían inconvenientes, sino que la parte infraestructura necesitaría mayor atención “todos los hospitales en lo que se refiere a infraestructuras están siendo reparados de a poco, este tiene muchos años y ha sido reparado la parte de Pediatría y otros sectores meses atrás, y de a poco se hacen las cosas, pero no podemos de un día para el otro reparar lo que no se hizo en muchos años, pero la verdad Federico Torgoff ha demostrado desde su gestión un gran compromiso con Las Breñas, siendo digno de ser imitado y puesto como ejemplo de gestión en cada oportunidad que puedo porque su compromiso y ganas por sacar adelante esta institución es loable” sostenía Crespo.

