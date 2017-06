“Mi hijo estaba llorando y muy asustado por como lo rigorearon”

Padre de un menor al que le retuvieron su moto, comentó el mal momento que debió pasar el niño ante supuesta situación violenta desde quienes estaban llevando adelante la acción.

Este lunes se habría dado una situación que fuera mal vista por ocasionales conductores y trabajadores de la Dirección de Tránsito municipal en un procedimiento preventivo de control motovehicular.

Guillermo Gorosito, padre de un menor que le manifestó sobre un accionar violento por parte de quienes hacían un control de tránsito sobre Rivadavia entre Belgrano y 9 de Julio en la tarde del pasado lunes.

El comerciante en una manera autocrítica reconoce el mal accionar de su hijo en circular por la vía pública con una motocicleta, más sin su consentimiento, pero lo que lamentablemente habría sucedido desde una postura supuestamente violenta por parte de quienes efectuaban este operativo motovehicular.

Relataba ante FM Real y Las Breñas Digital Guillermo Gorosito “mi hijo no tiene permiso para circular, es menor de edad y resulta que cuando salió a dar unas vueltas y al circular sobre la calle Rivadavia se encontró con el control de tránsito” agregando, “no tiene permiso para salir ni andar en la moto, tiene 14 años y no tiene que hacer esto, yo voy a pagar la multa que corresponda”

“A mí se me perdió mi hijo, de las 7 de la tarde que no lo podía encontrar, tuve que hacer la denuncia policial y se asustó por como actuaron con él” sostenía el comerciante, “yo lo encontré en la Escuela 751 llorando, no sale nunca, trabaja conmigo siempre pero este día salió y le pasó esto”

Añadía a su comentario, “me llamó del celular de otro amigo y me avisó que le sacaron la moto, yo lo reté por esto de salir sin permiso” y continuaba “cuando me llamó y me avisa yo pedí me esperara en el lugar, tardé un poco y recién lo encontré a las 10 y media de la noche, estaba llorando, muy asustado por la manera que actuaron con él” señalaba, “dice que lo rigoreó mucho el policía y no fue bien el trato, muy mala la manera de actuar con él”

Expresaba además ante lo sucedido, “no me especificó bien quienes eran, estaba muy asustado y es la primera vez que le pasa esto, paró cuando lo solicitaron y pudo ver también a otro chico que lo voltearon policías y no se quien más porque parece que quiso escapar con su moto, es lo que me dijo mi hijo”

“Yo acepto que el error ha sido salir a la calle como menor, pero como servidores públicos deben saber tratar a la gente, yo vendo gas y trato bien a la gente, tengo que ganarme la confianza de la comunidad y ellos tienen que ser algo parecido y no porque son de Tránsito van a pasar por encima a la gente” finalizaba Gorosito.

