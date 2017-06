Coordinador de Tránsito aclara situación

Control, caída, discusión, fin del control, charla en oficina… esta es una sucesión de acciones que se dieron, habiéndose lesionado un ciudadano que habría pretendido evadir control.

El coordinador de la Dirección de Tránsito Municipal profesor Marcelo Maldonado habría sido parte de una situación confusa en torno a un operativo de tránsito que se diera de manera conjunta con personal de la Policía Caminera en la tarde de este lunes pasado.

En horas de la tarde del lunes se dispuso la presencia y llegada de la Policía Caminera a nuestra ciudad con el objetivo de realizar un control de documentaciones y elementos de seguridad en la vía pública a los motovehículos, por lo que se dispuso al personal dependiente del turno tarde más otros cuatro agentes de la Policía del Chaco, siendo dos oficiales y el resto subalternos.

En el espacio comprendido sobre la calle Rivadavia entre Belgrano y 9 de Julio se desarrolló este operativo, para lo que se procedió a señalizar este lugar “todo se venía transcurriendo de manera normal hasta que un muchacho, de los que siempre hay en los operativos, que por no tener sus vehículos en condiciones lo que hacen es no asumir las consecuencias y responsabilidades, que por no estar en condiciones se labran actas de infracciones y en otros casos cuando las faltas son severas o graves, se aplica la Ordenanza 2014 que prevé la retención preventiva de los vehículos” expresaba Marcelo Maldonado.

Agregaba, “este muchacho al no tener su vehículo en condiciones y sabiendo de que iba a quedar retenido el mismo, toma la mala decisión de girar en U sobre la calle Rivadavia, y al efectuar esta peligrosa maniobra, deja de estar en infracción y convierte esta situación en un delito que es darse a la fuga de un control, con la mala suerte de que este chico embiste el cordón y ahí se arma una confusión”

Esta confusión se ha dado tanto por personas que observaban el operativo, otros que circunstancialmente pasaban por el lugar y algunos dicen que como nosotros los empujamos, o que la Policía los empujó” sostenía Maldonado.

Sobre si se habría dado una extralimitación en la función preventiva al pretender retener al infractor, donde al tratar de asirlo se ocasionara este accidente “uno que está en la calle genera mucha bronca el tener que labrar un acta a una persona que viene de trabajar, y una persona totalmente irresponsable sin luces, caño de escape no reglamentario, sin casco, con muchas falencias y decide tomar el camino contrario huyendo del control con consecuencias que en esta vez fueron leves, ya que tuvo un golpe en la rodilla y los pocos plásticos de la moto se rompieron y no pasó a mayores, pero hay que tener en cuenta que los controles seguirán con la Policía Caminera o de la Comisaría y nosotros de manera independiente”

“Lo que pedimos a la comunidad es que tengan en condiciones con todos los elementos de seguridad y al momento de llegar a un control, no emprender la huida” reflexionaba Maldonado.

Se hablaba sobre ciertas diferencias en operativos de tránsito y discusiones con otro agente de tránsito municipal “hubo una discusión y se decidió levantarse el operativo para terminar la charla con todo el personal y los integrantes de la Policía Caminera en la oficina, aclarándose algunas cuestiones y otras que quedaron un poco tensa con el personal, pero iremos subsanando en la medida de lo posible”

Sobre si hubo alguna denuncia policial sobre lo acontecido en esta oportunidad, descartaba Maldonado “no hay ningún escrito y en caso de que sea positivo, nos pondremos a disposición de la Justicia y planteando lo que pasó, para que ella dictamine el grado de responsabilidad, nosotros nos hacemos cargo de algunas situaciones”

Sobre si se habría tenido una charla con el intendente Víctor Machuca, ya que estaría en riesgo el trabajo, integridad física y el mismo municipio, aclaraba “con el intendente directamente no hablé, no tuve oportunidad de verlo pero sí con el Secretario de Gobierno que está al tanto de toda la situación y estamos a disposición de autoridades municipales y de la Justicia local”

Una nota firmada por inspectores de tránsito municipal breñense ha sido motivo de presentación ante autoridades locales “no tengo conocimiento de eso, y si está la nota o hay un video, nos pondremos a disposición” finalizaba el coordinador de Tránsito Municipal, quien afirmara dar la cara y que la responsabilidad no sería solo de los funcionarios, instando a la no fuga de los controles.

