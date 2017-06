Padres agreden a un árbitro en partido de Fútbol Infantil

Un grupo de padres agredieron brutalmente a un árbitro en un partido de Fútbol Infantil, “pobres chicos lamentablemente, y ojalá que no les corten las ganas de jugar” “ afirmó el Árbitro.

El árbitro de la Liga de Fútbol del Noroeste Chaqueño Silvio Ruiz fue agredido por un grupo de padres pertenecientes al recientemente conformado Club Deportivo Las Breñas, acción violenta que se desarrolló en un partido de Fútbol Infantil en la mañana del pasado sábado.

El sábado en horarios por la mañana mientras dirigía en el Club Huracán en el desarrollo de Fútbol Infantil, partido disputado entre Deportivo Las Breñas y el local, se produjo un hecho inentendible para el referí “los profes y técnicos de este club no entendía el porqué de esta violencia desde padres que ingresaron a la cancha, incluso siendo tenidos en cuenta porque son comprendidos por ser un club inicial y haciendo reclamos porque aducían que los chicos estaban siendo golpeados” expresaba Silvio Ruiz ante FM Real y Las Breñas Digital.

Seguía en su relato, “aducía eso con tal de agredirme, y sin mediar palabras uno me golpeó en el rostro, yo atiné a defenderme porque ingresaban más padres y agradezco públicamente a padres y profesores del Club Huracán que me salvaron porque me tumbaron y recibí patadas, me tapé la cara y me pudieron sacar del centro del problema”

Resalta la acción solidaria de un grupo de personas que se interpusieron entre los agresores y su anatomía que estaba en el suelo fruto de los golpes recibidos, “agradezco públicamente a Andrés Paz, un chico Jaimez, otro que le decimos “Pucho” Díaz que se sumaron a otros padres del club visitante a solidarizarse conmigo, nunca esperé que me pasara esto en un partido del fútbol infantil” destacaba Ruiz, “ingresaron por un portón lateral que da a los vestuarios, se bajaban de la tribuna y no hay tanta seguridad porque esto es fútbol infantil, es por eso que nunca uno puede esperar suceda esto y realmente la saqué barata y agradezco nuevamente a estos padres y a Dios por protegerme”

La familia de Ruiz tendría una postura contraria a su decisión “yo no quería que mi familia se enterara, ellos no quieren que siga pero y fui futbolista y el arbitraje lo hago de corazón y gracias a esto me mantengo bien porque entreno, pero dejar esto por culpa de otro, porque duele lo que pasa, no es mi intención entendiendo lo que sufre mi familia, y trataré de sobrellevar esto aunque me han pedido expresamente no lo haga más, pero voy a seguir dirigiendo hasta que tenga yo presente mi decisión de abandonar”

Respecto a la decisión que se tomaría desde el Tribunal de Disciplina contra la institución, Ruiz comentaba “me han llamado por teléfono y hablado con algunas personas de la Liga, pero me duele mucho lo que pasa a esta institución, hemos nosotros hecho los informes ante las autoridades, los pasos se siguieron como establecen los reglamentos, pero ojalá no se tome represalia contra los chicos para no les corten las ganas de jugar, y si se debe actuar que sea así para que no le pase a nadie más, porque somos solo tres contra todos dentro de un estadio” reflexionaba.

El trabajo de dirigir a equipos es lo que realiza tanto Ruiz como muchos otros hombres que solo tienen que impartir justicia, gustando o no las decisiones, pero por sobre todas las cosas se debería de entender que es un trabajo que realizan “nosotros vamos a dirigir sin importar quienes son los que juegan, es un trabajo que hacemos y seguramente habrán sanciones con respecto a esta situación, y esto me duele por los chicos que se están iniciando y que les pase esto molesta mucho y no es que duele por la golpiza sino por todo lo que están pasando los chicos que son del barrio humilde, a quienes uno trata de ayudar humanamente y es feo que sean sancionados, pobres chicos lamentablemente, y ojalá que no les corten las ganas de jugar” finalizaba el árbitro breñense.

