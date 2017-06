Comerciantes contra secuestros y “coimas”

Comerciantes chaqueños se pronuncian contra acciones desde autoridades nacionales cortando la ruta en acceso a localidad de Avia Terai.

Uno de los comerciantes breñenses que se ve afectado por diferentes situaciones que se darían con autoridades de Gendarmería Nacional, los que según sus afirmaciones, serían coimeados con cifras muy altas e imposibles de pagarlas, situación que lleva a un retroceso económico y laboral tanto para su comercio como para decenas similares al suyo en toda la zona, denunció esto públicamente.

Walter Álvarez comentaba en una comunicación telefónica desde Avia Terai en la mañana de este viernes “tuvo mucha convocatoria la marcha y con mucha gente del Sudoeste como Corzuela, Charata, Pinedo, Gancedo, Las Breñas, Villa Ángela, Resistencia y Corrientes”

“Vamos a cortar la ruta” expresaba de manera contundente el comerciante breñense, agregando “estamos cansados de esta situación, en Salta hay 7 siete cortes y en Tucumán otros más pero el periodismo nacional no los refleja” denunciaba.

Añadía Álvarez, “la semana pasada han parado un colectivo de tour de compras y secuestrándose toda la mercadería” sostenía, aseverando “dicen que uno no tiene boleta al momento en que nos secuestran las mercaderías, y cuando uno va a comprar en La Salada que es el mercado más grande de Sudamérica, ellos no tienen esas facturaciones o bien en otros lugares uno compra por cierto valor y te hacen otro tipo de facturaciones, y si no querés hacerlo no te venden nada, sencillo”

Denunciaba públicamente Álvarez sobre situaciones que deben de pasar muchos comerciantes no solo de la zona sino de la región “la Gendarmería nos coimea, y si no la pagamos nos la secuestran y luego ellos esto incautado las venden por otro lado”

Respecto al porqué de estas situaciones, afirmaba “es mucho para analizar, esto es política y de esa manera se favorece solamente a marcas grandes” sostenía, “con estos impuestos tan altos los precios se van por las nubes y por eso nos queremos manifestar, nosotros queremos trabajar”

Marcando presencia como muchos otros comerciantes que surcan las rutas nacionales para acercarse a puntos de ventas que favorecerían a sus actividades comerciales, expresaba “estamos en Avia Terai, a la altura de las vías a unos 500 metros de la rotonda, tenemos ya la ruta cortada y somos muchas personas y esperamos nos atiendan las autoridades, queremos respeto como lo somos nosotros y que nos dejen de pedir coimas”

Finalizaba su comunicación, previo a entrevistarse con autoridades policiales de esa localidad chaqueña “somos gente laburante, es mucho más fácil poder hacer todo esto legalmente pero no se pueden pagar los impuestos”

