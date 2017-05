“Secheep debe retrotraer las facturaciones”

Así lo afirmó el legislador breñense Livio Gutiérrez, atendiendo una decisión judicial de un magistrado saenzpeñence.

La situación judicial que se ha generado respecto a las facturaciones de la Empresa Estatal SECHEEP ha generado muchas polémicas, teniendo en sí el usuario ahora la posibilidad de esperar se retrotraigan desde la empresa estas facturas correspondientes a los meses de enero a marzo de este año.

El diputado provincial Livio Gutiérrez comentó esta situación que se diera en las primeras horas de este martes sobre lo actuado por un Juzgado sanezpeñence –medica cautelar innovativa- a cargo del Dr. Marcelo Darío Gauna que atendiera a una institución de jubilados –Centro de Jubilados y Pensionados de Presidencia Roque Sáenz Peña– que planteara esto ante las autoridades judiciales, comentando al respecto “hay una decisión judicial tomada en donde se hizo lugar a una acción de amparo particular y desde el bloque opositor, en donde se hace lugar a los presentadores donde solicita se abstenga”

Agregaba el funcionario, “a partir del periodo febrero 2017 deben refacturar con los cuadros de diciembre 2016, por lo que el cliente tendrá derecho a que le devuelvan lo que ha pagado de más” añadiendo a este párrafo “no hace falta ningún trámite, es una acción colectiva para todos los usuarios de SECHEEP y se está notificando a la empresa”

Aclaraba Gutiérrez sobre la medida judicial “acá el juzgado tuvo la documentación en mano y actuó en consecuencia y reconocido por el mismo gobernador que pidió suspender las facturaciones entendiendo que perjudicaba al usuario”

Consultado sobre si quienes no abonaron las elevadas facturaciones llegadas a sus domicilios o comercios, señalaba “las decisiones de cortar la luz o no son determinaciones del mismo Ejecutivo, no creo que lo quieran hacer porque las facturaciones de enero a marzo están protegidas, y sería un riesgo tomar este tipo de decisiones para la Empresa”

Respondía sobre si sería necesario o no presentarse ante las oficinas comerciales de Secheep “no es necesario se acerquen a las oficinas de Secheep, deben esperar lleguen las nuevas facturaciones y principalmente que prime la cordura desde la empresa y el mismo gobernador para no corten la luz a los usuarios que no abonaron aún”

