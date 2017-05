Daniel Romero, el mejor en Mendoza

Daniel Romero es un joven atleta que ha tenido nuevamente podio en Mendoza, quien sin contar con la estructura adecuada se mantiene entre los mejores del país.

Griselda Ristoff, profesora de Educación Física y preparadora del atleta calificó como muy positivo, teniendo presente lo mucho que les ha costado poder llegar y entendiendo que no se ha podido trabajar como ellos esperaban “ha sido muy bueno este torneo y ha dado un gran salto en base a esta preparación” destacaba, “es toda una sumatoria de cosas, trabajo de varios años, mucha disciplina y actitud con entrenamientos y las piedras en el camino lo han potenciado”

Respecto a la competencia propiamente dicha, aseveraba “la pista era muy difícil, el clima es duro y llegó sin dolores Daniel y pudiendo hacer la mejor posición” señalaba, “compitió contra los mejores y es un orgullo verlo saltar, como no se inhibe ante situaciones y creciendo cada vez más que es motivo de alegría”

“Daniel debe seguir trabajando, vienen torneos muy duros porque en setiembre tiene una competencia internacional” sostenía Ristoff, agregando “esto no solo se sacrificio deportivo, lo económico también vale, y es feo no poder contar con el dinero y que no llegan los aportes desde la provincia, trabajamos en un proyecto de esponsorización y confiamos realmente desde el comercio y la comunidad breñense, ha sido muy costoso el viaje y pudimos ver que el Atletismo no s solo postergado en nuestra provincia sino que en casi todas es igual” finalizaba la entrenadora.

Daniel Romero supera sus propias marcas

Por su parte, el protagonista chaqueño que vuela en el cajón de arena, comentaba “agradecer a todas Las Breñas y al municipio que nos ayudó para poder ir y regresar, al igual a quienes nos brindan su apoyo con un saludo” expresaba el joven de tan solo 16 años, agregando “éramos 72 atletas, más de la mitad tenía muy buenas medidas pero entré creyendo en lo que puedo hacer yo y traté de hacer lo mejor con lo saltos, tuve 6.35 y aumentando hasta llegar a 6.95 con lo que pude ganar ante los demás”

“Nosotros con la situación que pasamos en los entrenamientos con una pista que no es la mejor, tenemos estos resultados y podemos demostrar que desde Las Breñas también hay buen Atletismo” reconocía el atleta, recordando que en la localidad no se cuenta con una pista de atletismo adecuada para este tipo de entrenamientos, “no nos ponemos límites, tratamos de llegar a lo más lejos y seguiremos entrenando duro para poder seguir participando, y mi sueño es poder ser parte de una competencia internacional anterior a los Juegos Olímpicos y esperemos poder estar en el Odesur y obtener buenas marcas, sabiendo que Sudamérica es la segunda potencia en el mundo dentro de lo que hago yo” declaraba el joven atleta breñense, quien sueña con ponerse la celeste y blanca.

Daniel no solo es un gran atleta, sino que también desde su humildad siempre es agradecido “la familia siempre está presente, soy muy agradecido con mi madre que vende pizzas para que pueda viajar al igual que mis abuelos, a mi profesora que siempre está dispuesta a darme una mano y esta comunidad que siempre me tiene presente”

