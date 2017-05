Violento robo a vivienda, un lesionado

Un violento hecho de robo ocurrió sobre la calle Perón al 447 en el barrio Itatí de nuestra ciudad, resultando con lesiones un joven que fuera sorprendido durmiendo.

En las primeras horas de este lunes, personas desconocidas ingresaron a una vivienda y atacaron violentamente a uno de sus moradores, aprovechando el momento en que el jefe de familia se hallaba trabajando. Personal policial se halla abocado a esta investigación, habiéndose ya recibido las denuncias pertinentes en el transcurso de la mañana

Emanuel Soto se hallaba durmiendo y fue sorprendido aproximadamente a las 02.30 hs por parte de tres personas de sexo masculino, que a cara descubierta ingresaron a la morada por una ventana trasera, previo haber ejercido violencia sobre la misma.

Ha sufrido una brutal golpiza este joven, y relataba ante este medio de comunicación “yo estaba durmiendo en mi habitación y me desperté con tres personas que me rodearon y atacaron por una media hora más o menos”

Mostraba en su relato un gran temor el joven, quien afirmó en este hecho se habrían llevado al menos tres televisores tipo plasma, netbooks y otros elementos “ellos querían plata, eso es lo que me exigían en todo momento y me amenazaron con contarme un dedo si no les decía dónde estaba” relataba el damnificado de este suceso, quien entendiera según expresiones de los autores, que él poseía una cierta suma dineraria para comprar un vehículo.

“Yo estaba solo en la casa, ingresaron por la ventana de atrás, y yo estaba durmiendo” sostenía, agregando “me maniataron y amordazaron, me golpearon por todo el cuerpo y muy especialmente en el rostro” describía en su relato.

Una vez que se retiraron del domicilio estos violentos, Emanuel logra salir de su vivienda “salí saltando de mi casa, estaba amordazado y los vecinos me ayudaron, ellos salieron corriendo luego de saltar el portón”

Sin dudas lo acontecido ha causado un gran impacto emocional en el joven, quien afirmaba ante los medios de comunicación “yo estoy mal porque tengo miedo que regresen y hagan lo mismo, dijeron que me iban a matar, eran tres personas y nunca las había visto antes”

Consultado sobre la situación familiar a raíz de este suceso, Emanuel aseveraba “toda mi familia está muy asustada, dejamos todo como quedó del momento en que nos robaron” al momento que mostraba el estado de desorden y rotura que ha quedado su habitación y gran parte de la casa ubicada sobre Presidente Perón 447 entre Esquiú y Lavalle.

