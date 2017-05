Chomiak propone, si es necesario aportar el 50% de los haberes

Una iniciativa partida desde la intendenta de la ciudad de Charata María Luisa Chomiak, que seguramente dará mucho que hablar. ¿A qué se debe?

Mini cargadora, rolo compactador, retroexcavadora, tractor, estas son las herramientas que pretende adquirir mediante empréstitos el municipio charatense, donde la administración que lleva María Luisa Chomiak hizo referencia a una posible manera de no utilizar el dinero de los contribuyentes de manera directa.

Esta situación partió desde una conversación tenida durante una reunión, y posteriormente aclarado por la misma intendenta de la Perla del Oeste, quien aclaraba en una comunicación telefónica “se ha dado en el contexto de una reunión de comisión sobre e un empréstito que queremos tomar, para poder adquirir herramientas porque no tenemos directamente parque automotor, tenemos que alquilar y las que están tienen muchos años, se rompen y no podemos resolver problemas reales”

Seguía en sus apreciaciones Chomiak “se dio una discusión luego de este comentario hecho, y sobre si no lo pudiéramos pagar fui consultada por un medio, y a sugerencia de poder desafectar a unos 100 contratados que muchos otros municipios lo hacen, dije que Charata quedaría sin herramientas” explicaba, agregando “en vez de pasar por los que menos ganas que lo hagamos porque quienes tenemos los compromisos, como intendenta, concejales, funcionarios, quienes nos reduciríamos un 50% las dietas para poder cumplir con este propósito”

Aclaraba una situación que no fuera bien entendida por algunos charatenses “quiero dejar tácitamente aclarado de que no estoy en contra de que perciban haberes quienes trabajan en la administración municipal en cargos jerárquicos, yo trabajo muchas horas desde el lugar que me toca y hoy lo hago con mucho gusto, y lo que percibo es acorde a lo que hago como los ediles”

“Esto no significa que no tenga derecho a percibir sus haberes, yo fui clara en que no se atacará a los que menos ganan y cuando la comunidad de Charata vea que sus impuestos son canalizados, no tendrán dudas en poder aportar y entender esta iniciativa” finalizaba.

