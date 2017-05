“No somos considerados por nuestros logros desde el Ministerio”

Viviana Cicolini, directora de la Biblioteca Escolar Popular “Constancio C. Vigil”, comentó sobre un Bono Contribución y fue crítica con autoridades ministeriales.

En el mes de la patria se organiza un Bono Contribución y que se sortea este 24 de Mayo por intermedio de un canal televisivo y que cuenta como premios alimentos y bebidas junto a un libro de literatura gauchesca, y siendo este objetivo comentado por la bibliotecaria.

Mónica Viviana Cicolini es la directora de este espacio que funciona dentro de las instalaciones de la Escuela de Educación Primaria Nº 751 “Fray Mamerto Esquiú”, quien hizo referencia a una situación poco propicia por la que han debido pasar como institución, iniciando “ya hace 5 años logramos forman un rincón para personas no videntes, donde tenemos una impresora Braile que brinda servicios a una estudiante de abogacía, demandando esto mucho tiempo para con el bibliotecario que realiza este trabajo y siendo este proyecto presentado ante la CONABIP –Comisión Nacional de Bibliotecas Populares– y entregada la impresora por intermedio de Chaco Solidario”

Tenía presente la bibliotecaria sobre este tema, “Biblediversidad es el sector para ciegos que contiene impresora, material en Braile, y este año volvemos a participar y nos han aprobado el proyecto con un monto de 27 mil pesos, de los cuales el 30% de esto es requisito fundamental poder generar fondos y aportes propios, y sería esto mediante bono contribución, feria de platos y actividades benéficas, y es justamente lo que estamos haciendo con la donación de los mismos bibliotecarios y es bueno poder reconocer que luego de 5 años tendremos un nuevo soft que sirve para hacer dibujos y en Braile” expresaba.

Seguía, “parte de este subsidio llegado, ha sido invertido con la adquisición de unos 40 audio libros entre dramatizados y en Braile, y esto será presentado en el cumpleaños de la Biblioteca que es el 13 de mayo” resaltaba sobre estos logros.

Respecto a una situación dada desde autoridades ministeriales, resaltaba Ciccolini “lamentablemente a veces dentro del Ministerio de Educación no somos considerados ni tenidos en cuenta por nuestros logros porque los hacemos dentro de la Asociación y somos felices de nuestro trabajo, pero que se hayan entregado impresoras Braile a las bibliotecas públicas de la Región IV y que no nos hayan convocada ni a las capacitación, que ni pretendemos nos capaciten, pero al menos que una Biblioteca Escolar Popular que brinda un servicio activo, y que el Ministerio no nos considere ni nos llamen para preguntarnos es muy triste” denunciaba la bibliotecaria.

