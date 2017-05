“Coprosede es quien decidió y decide sobre público visitante”

Respecto al ingreso de público visitante, situación que estaría denegada desde las autoridades organizadoras, el presidente del Club Huracán fue claro.

El dirigente del Globito Breñense comentaba sobre este tema que es muy comentado por intermedio de las redes sociales y que se ve un mal entendido, obliga a Ortiz realizar esta aclaración “es una decisión de la Seguridad y el Coprosede –Consejo Provincial de Seguridad Deportiva-, no podemos hacer nada, uno puede tener la muy buena voluntad pero es imposible ir contra esta decisión”

Consultado sobre la presencia de público visitante en Formosa, cuestión que se desarrolló sin inconvenientes, expresaba “no voy a arriesgar ni transgredir lo que digan las autoridades, me basaré en lo que dice el reglamento y contra eso no puedo ir, me baso en eso”

Afirmaba Ortiz, “se le otorgará las 40 entradas como nos lo han entregado ellos a nosotros, además habrá autoridades nacionales presentes en este partido”

Sobre el horario de este evento definitorio del Torneo Federal C, señalaba “el horario es el marcado por la organización”, a la vez que era autocrítico como dirigente “no estamos preparados para recibir gran cantidad de personas, pero debemos estar conscientes de esta situación que sabemos no es fácil, era realmente impensado que Huracán estuviera en la final y aquí estamos marcando la historia del fútbol de Las Breñas y de la Liga que nunca ha tenido un campeón”

La preparación del terreno “ahora recién cumpliremos un año más de gestión, se trabajará sobre las canchas auxiliares para dar un descanso a la principal” comentaba sobre el terreno de juego.

La participación comunitaria y barrial escuchando el partido del fin de semana pasado, es algo que se ha dado y es por eso que se nota la vivencia “sabemos que mucha gente sigue estos partidos, a nosotros como dirigencia nos sirve para seguir trabajando porque vemos que estamos muy lejos de algunas situaciones” señalaba, agregando “1º de Mayo tiene una cancha como Huracán, pero el gobierno de Formosa aporta mucho al deporte con muy buenos estadios, y sería muy bueno se pueda apuntar de la misma manera al interior chaqueño”

Ortiz tenía presente sobre su reciente conversación con el Secretario de Deportes de la provincia del Chaco “estuve hablando con el Secretario de Deportes y le pedí tenga presente esto, hoy Huracán es el Chaco porque lo representamos, tenemos el aporte desde Lotería Chaqueña, pero desde Secretaría de Deportes se tiene que solucionar en parte esto, se debe mirar el interior chaqueño y somos muchas instituciones que tenemos falencias y necesidades”

$80 caballeros y $50 damas es el valor impuesto para las entradas para este fin de semana “ojalá pueda el Secretario de Deportes pueda estar presente para poder disfrutar como nosotros de esta fiesta del fútbol” añadía Ortiz, “vamos a cumplir lo que expresan las autoridades, es lamentable para un equipo local que no pueda recaudar un poco más con el público visitante, pero no voy a transgredir lo que expresa el reglamento” remarcaba.

La presencia del personal policial en el cotejo donde Huracán logró un empate “nosotros tenemos que pagar la Policía como institución, habrá más de 100 efectivos y son cuestiones que se deben de coordinar para que la gente pueda disfrutar sin ningún inconveniente, debemos ser claros, la institución está por sobre de todo y la gente tiene que estar resguardada más allá del resultado”

