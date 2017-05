Patricia Ferreyra, “quisieron secuestrar a mi hijo”

(Charata) Patricia Ferreyra es una docente charatense, madre de un niño que vivió una situación desesperante y denunciado esto en la unidad policial de la Perla del Oeste acompañando a su hijo en esta instancia.

En comunicación telefónica con FM Real en el programa “La Vida Real” que conduce el periodista Fabio Rodríguez, la desesperada madre brindó detalles de lo relatado por su hijo en la jornada de este jueves, donde desde un vehículo habrían intentado ingresarlo y teniendo una resistencia ostensible del menor que hizo pudiera salir de la situación.

Iniciaba el contacto telefónico “lamentablemente ayer en horas del mediodía, cuando salió mi hijo del colegio, regresando a nuestra casa vivió un episodio muy feo y tiene que ver con todos los hechos que se dan en charata” señalaba, “fueron todos comentarios por redes sociales, pero este caso es particular y uno no se le da mucha importancia” relataba la docente, quien vive muy cerca del lugar donde aconteciera este suceso desagradable y repudiable.

Ferreyra tiene su domicilio en el Barrio Papa Francisco, sobre la calle Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Charata y teniendo en cuenta el gran descreimiento de este tipo de situaciones que se dan a conocer por intermedio de redes sociales “cuando expreso la denuncia luego de darse todos los pasos, en Comisaría me pidieron lo haga público en redes sociales para que se tenga difusión porque no es un caso más para confundir a la gente”

Era lo suficientemente clara en sus conceptos, “no es un hecho aislado, lo vivió mi hijo y tuve que asistirlo al momento de llegar a mi casa, en estado de shock” asentía por lo que pasara el niño de tan solo 14 años.

Relataba lo expresado por su hijo, “él vió una camioneta parada en la calle estacionada sobre la banquina, un vehículo estacionado con vidrios oscuros, toda embarrada, y al cruzar por el costado de la misma siente que se abre una puerta del lado del conductor y alguien lo toma del brazo izquierdo tironeándolo con la intención de subirlo” asentía la mujer, agregando “al darse cuenta que no lo conocía, describiendo como una persona robusta, de gorra, no se le veía la cara, con barba crecida, remera blanca y no recuerda mucho más”

Sobre la reacción del jovencito por intentar salirse de la situación, tenía presente “mi hijo comentó que tuvo una reacción de intentar soltarse y por eso no recuerda más, él se defiende con golpes de puños y patadas contra la puerta de esta camioneta y logra escaparse”

La docente charatense daba a conocer esta situación vivida por su hijo “realmente quisieron secuestrar a mi hijo, él no va a crear este tipo de versiones de fábulas o algo que se parezca, en el estado que ha llegado a la casa con ese estado de shock, tratar de reanimarlo porque estaba tan mal, yo solo lo abracé muy fuerte, lo atendí, hablé, pasaron varios minutos para reaccionar por lo que pasó y es que intenté llamar al 911 y como no pude fui a la Comisaría a dar los datos porque no era algo particular, una broma, era algo grave, un vehículo que no era conocido por mi hijo”

Brindaba detalles sobre esta situación y otras similares vividas por más chicos “el vehículo era una tipo 4×4, y cuando llevé la denuncia al colegio, el Director me comentó que no era el primer caso que se diera, porque andaba rondando otro tipo de camioneta que pretendió subir a una chica a la misma, se hizo la denuncia y no tuvo la repercusión necesaria pero hay varios casos y este es porque fui rápido a la comisaría y que no sea un comentario más”

Cerrando la comunicación telefónica, Ferreyra aseveraba “agradezco el comunicarse, preocuparse y la solidaridad que demuestran como medio de comunicación” finalizaba esta muy preocupada madre.

Comentarios

Comentarios