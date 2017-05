Con la lluvia, intenso trabajo

La situación de intransitabilidad de las arterias breñenses hace que desde la Secretaría de Servicios Públicos se deba redoblar esfuerzos, esencialmente en puntos críticos.

La copiosa lluvia hace que luego de estar meses con las napas freáticas muy altas, además de la faltante de obras específicas desde el municipio, complicaría más aún la situación. Si se tiene en cuenta la falta de colaboración desde muchos vecinos, conlleva a un empeoramiento general del panorama, ya que se ven tapadas cunetas, alcantarillas y haciéndose así muy difícil que el agua se escurra, con las complicaciones existentes.

El secretario de Servicios Públicos Ricardo Fernández es quien encabeza el trabajo de los dependientes municipales, tal lo hiciera en uno de los puntos críticos como a lo largo de la calle Juan Domingo Perón, comentando para este medio de comunicación “es un trabajo que se debería de desarrollar en el tiempo pero no permite el tiempo, se arman cuellos de botellas”

Reconociendo las falencias dentro del sistema hidráulico, Fernández expresaba “hay muchos lugares que están complicados, nosotros hacemos drenar el agua para que no se quede la misma en las calles” pero también recalcaba situaciones particulares que se darían con vecinos que tienen un quite de colaboración “los vecinos lamentablemente no colaboran, pareciera que somos enemigos de la ciudad porque te colocan vehículos sin funcionar o tiran basuras y así tapan todas las cunetas”

También la poca predisposición desde un sector de los empleados municipales del área que lleva adelante Ricardo Fernández, hace que sea lerda la reparación “por suerte esto ha pasado en día de semana, si habría sido en un fin de semana se complicaría” y recalcando la situación “hay un grupo de personas que se destaca por la colaboración desde esta Secretaría, estamos ante la presencia de lluvias permanentes y las napas están muy arriba y no podemos corregir nosotros eso”

Los llamados telefónicos al área como también a los números personales de quienes trabajan en la Secretaría son incesantes, y todos tenidos en cuenta pero priorizándose las asistencias “escuchamos los reclamos, tratamos de asistir a todos lados pero no alcanzamos a cubrir las necesidades, es una realidad de que todas las localidades estamos complicadas pero tratamos dentro de las posibilidades la colaboración de los vecinos no tapando las alcantarillas, cunetas, porque eso hace que se aneguen calles y las roturas de calles consiguientes”

