Se presentó un nuevo libro de Enrique Grbavac

En Casa de las Culturas se presentó “La Educación en el Chaco. Del Territorio Nacional a la Provincia, Escuela Normal Mixta Provincia Nº 1 “Domingo Faustino Sarmiento”.

El pasado jueves, desde la Escuela de Educación Secundaria Nº 5 “Domingo Faustino Sarmiento” y la Biblioteca Popular “Hugo Iglesia” organizaron la presentación de su nuevo libro por parte del Dr. Enrique Grbavac.

La Casa de las Culturas abrió sus puertas para que el prestigioso escritor breñense Enrique Antonio Grbavac haga la presentación del libro “La Educación en el Chaco. Del Territorio Nacional a la Provincia, Escuela Normal Mixta Provincia Nº 1 “Domingo Faustino Sarmiento”.

El escritor demostró su alegría ante esta nueva presentación “la obra ya no es nuestra, es ahora del público una vez que ha salido a la luz y es un gran compromiso, responsabilidad haberla escrito pero en este caso una gran emoción por estar pintada de mucha vecindad, historias familiar y personal”

Comentaba parte de sus vivencias reflejadas en este libro “pertenezco a una familia donde los tres hijos somos maestros normales, todos parcial o totalmente ejercimos la docencia y muy feliz en poder brindar a la comunidad esta obra que rubricara el sentimiento de los maestros a quienes les debemos todo” señalaba el escritor, “un libro siempre se incorpora al acervo y patrimonio de una comunidad aunque si bien son cosas materiales habida cuenta de que hasta se puede pesarla, reflejan todos sus valores estando en el contenido espiritual que en ella llevan y en este caso está nutrido del alma de muchos protagonistas que hicieron este pueblo, que la caminaron, gestionaron y que sin mezquindades le dieron a los hijos de Las Breñas en un momento muy difícil que era una pequeña aldea, esa oportunidad de poder estudiar”

Seguía en sus comentarios Grbavac, “espero la emoción no me juegue una mala pasada, pero me recorre la niñez, adolescencia y esta parte de la vida que estoy transitando luego de haber brindado 32 años a la docencia, habiéndome iniciado cuando comenzaba el Departamento de Aplicación de aquella época, y viene a la memoria de cuando mi madre me peinaba y con el impecable guardapolvo blanco me acompañaba hasta la esquena para que hoy uno esté muy contento y dando gracias a la vida”

El escritor agradeció a Dios, su familia y a los maestros, últimos estos a quienes recuerda por las enseñanzas de lectura y escritura, reglas de cortesía, urbanidad, y que han sido parte importante para poder ser alguien en la vida.

Cabe destacar que en esta presentación se ha contado con la presencia del intendente Víctor Machuca, concejales, secretario de Gobierno Dante Stach, el director de Cultura Rubén Belsky, Diácono y escritor Omar Zenoff, directivos y docentes de establecimientos educativos, alumnos y ex alumnos de la casa de estudios en referencia y la familia de Enrique Antonio Grbavac.

Ha tenido, además, el reconocimiento desde el Concejo Deliberante Municipal y que fuera entregado el escrito por parte de los ediles Medardo Coria, Daniel Jara y Gabriel Kolesnik; recibiendo a la par otra declaración desde el Ejecutivo Municipal.

