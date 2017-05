Facturas de SECHEEP, un dolor de cabeza

Las muy abultadas facturaciones provenientes de la Empresa Estatal SECHEEP hace que exista una gran preocupación, siendo la Cámara de Comercio local quien lleva adelante la bandera por los reclamos.

Raúl Swistoniuk es el actual presidente de la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Las Breñas y quien llama a la comunidad para que se acerquen hacia esta institución a fin de hacer entrega de las facturaciones a modo de reclamo, para así canalizarse estos, “nos eligieron para defender los intereses del comercio y lamentablemente son muchos los perjudicados no solo comerciantes sino particulares y estamos ahora trabajando para tratar de juntar la mayor cantidad de facturas que han llegado”

Reconocía el dirigente, “son pocas las personas que han ido y se están sumando muchas más, y se ha tocado el bolsillo de manera muy indiscriminada y necesitamos mayor presencia de gente porque nos encontraremos en próximos días con los referentes de la empresa o bien con el mismo Gobernador”

La cantidad de reclamos que se han formulado, hizo que se tengan en cuenta los mismos desde las autoridades institucionales “es una sumatoria de reclamos, si somos muchos nos escuchan y si somos poco no nos tienen en cuenta, por eso solicitamos que se acerquen con las facturas correspondientes al mismo mes con el año anterior, no solicitamos que no se pague la factura, pero lo que sí se harán los reclamos pertinentes para se revea esta situación que se da a nivel provincial”

Finalizaba Swistoniuk “en este caso pedimos la colaboración de la comunidad por los reclamos ante SECHEEP, tal vez en otras oportunidades lo hagamos por otros reclamos con diferentes instituciones”

Comentarios

Comentarios