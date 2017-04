Anabela Paz, emblema del “Programa Sumar”

Anabela Paz es una niña que pasó por momentos muy complicados durante su desarrollo, simplificada su mejoría desde el Programa Sumar.

Anabela es la hija menor de Andrés Paz y Claudia Escalada, criada en un ámbito humilde pero con mucha responsabilidad y atención desde ellos, debiendo recurrir a la Salud Pública para las aplicaciones de sus vacunas, y es allí cuando la Dra. Sandra Palacios que prestaba servicios en el Centro de Atención Primaria del Barrio Hipólito Yrigoyen de Las Breñas detectó un inconveniente de crecimiento en su aparato circulatorio -Cardiopatía Congénita- y recibiendo desde ese momento la atención profesional gratuita por intermedio del Programa Sumar. En 2011 fue intervenida en el Instituto Cardiovascular de Corrientes de donde salió caminando a los cinco días de su operación, teniendo desde allí un mejoramiento en su recuperación que la lleva a desarrollar una vida normal como cualquier otra niña de su edad en la actualidad.

Josefina Diamoli, -Consultora en Comunicación- integrante del Programa Sumar y proveniente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada por Facundo Alegría como camarógrafo, es quien sigue los pasos del crecimiento de Anabela Paz -10-, una niña que fuera beneficiada por intermedio del Programa Sumar hace aproximadamente seis años con una intervención desde profesionales médicos que debieron atender a la niña que padecía de un importante problema en su salud, y desde allí superar esta situación hasta la actualidad.

Evolución de la salud de Anabela

“Venimos ahora a ver como está Anabela, como sigue su evolución, a la que calificamos como muy buena porque puede hacer su vida normal, y la vemos hasta jugando al fútbol” señalaba la profesional, quien también se acercara al Quirófano “Sergio Capetinich”, lugar en donde se han hecho mejoramientos sustanciosos como la instalación de un sistema de energía solar donde se utilizan luces led en su interior, garantizando así las prestaciones que brindan los especialistas sin interrupciones por cortes de energía eléctrica “hemos recorrido el Hospital de esta ciudad y también pudimos ver el operativo sanitario que se está llevando adelante con total normalidad”

Anabela, emblema nacional del Programa

Hacía referencia a la situación de la niña breñense que se diera a conocer a nivel nacional y tomada como emblema por la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández, “esto nos llena de orgullo realmente, porque el caso de Anabela se dio a conocer e impactó mucho, pero en realidad hay muchos casos así y como nos contaba la madre, ellos nunca se hubieran imaginado en poder llegar a una operación así, obviamente con la situación económica que es muy complicada y ellos lo pudieron lograr gracias al Programa Sumar” sostenía Damioli, teniendo presente además sobre las expresiones de sus padres en ese entonces “es muy reconfortante en poderla ver crecer y muy especialmente por lo que decían sus padres en esos momentos, que sabían existía este Programa y debieron pasar por esta situación tan complicada con una nena muy chiquita y que ahora vemos que está perfecta, y en su momento debió haber sido muy complicado para un padre poder pasar por esta realidad que se le ha simplificado mucho a través del Programa”

Alcances del Programa Sumar

Los alcances del Programa Sumar son ahora muy conocidos, pero igualmente hay familias que tal vez podrían de desconocerlo, teniendo así Damioli la posibilidad de ampliar este conocimiento “los padres simplemente deben de ir a un Hospital público e inscribir en el Programa a sus hijos para tener una cobertura médica gratuita con diversidad de prestaciones, y que por intermedio de las atenciones recibidas colaboran para que su Hospital siga creciendo con la adquisición de equipamientos y así mejorar este tipo de atenciones a muchas otras personas”

Trabajo en cada área

Para poder arribar al domicilio de la familia Paz-Escalada, debió acercarse y guiar Roberto Satina, quien es Responsable del Área de Comunicación del Programa Sumar en el Chaco, experimentado periodista que desde el conocimiento mismo de la situación se mostró voluntarioso y solidario con esta familia, “Roberto nos está acompañando muy especialmente a Las Breñas como lo hizo en otras oportunidades con compañeros míos y es conocido de Anabela como toda la familia breñense, y realmente es muy bueno para nosotros saber que tenemos este tipo de sostenimiento en el interior, porque nosotros necesitamos de su ayuda para venir porque no conocemos y vemos la realidad de cada lugar” finalizaba la profesional.

Claudia Escalada, mamá de Anabela Paz

Quien también se expresó ante este medio de comunicación fue la mamá de Anabela, Claudia Escalada, una mujer luchadora que movió cielo y tierra hasta encontrar la verdadera solución para tener la mejor atención hacia su pequeña amada, quien sostenía “estamos sorprendidos porque no esperábamos esta sorpresa, muy feliz ahora, pero en esos momentos era mucho miedo lo que se tenía de poder perder a nuestra hija por no tener los recursos económicos necesarios”

A sabiendas de que este Programa Sumar llevaría con la totalidad de los gastos por la intervención en la niña, igualmente la familia se sentía desprotegida “nosotros no teníamos para estar allá, uno trabajó y trabaja para vivir el día y gracias a la gente que estuvo en ese momento y a los médicos hoy la tengo acá a mi hija grande, sana y no le duele nada gracias a Dios, ni siquiera fiebre ha tenido, es por eso que estoy tan agradecida” demostraba con sus palabras este eterno agradecimiento Claudia.

“Es un dolor que se tiene en el alma porque no sabés si vas a seguir teniendo a tu hija”

Recordando esos momentos negativos por los que pasaba, Claudia reconocía “es algo increíble esto, porque cuando te dicen que tu hija tiene que ir a una operación, uno no sabe que decir, es un dolor que se tiene en el alma porque no sabés si vas a seguir teniendo a tu hija” sostenía la madre, agregando “yo le decía a Andrés si le pasaría algo a nuestra hija porque yo la veía muy hermosa y nosotros tan feos” comentaba de conversaciones que mantenía con su esposo, “todas esas pavadas que uno piensa y ahora tan feliz de tener a Anabela entre nosotros” relataba, sosteniendo además “agradezco también a ustedes como medio de comunicación que estuvieron siempre apoyándonos para que Anabela también esté acá” seguía con sus muestras de agradecimiento esta mamá.

Anabela Paz, “soy feliz porque estoy viva y eso me gusta”

Cerrando esta jornada, Anabela Paz también se expresaba “me encanta jugar al fútbol, es mi pasión” reconocía la niña, “yo estoy muy feliz porque estoy bien, sana, no tengo problemas, nunca me enfermo a pesar que a veces lo quiero hacer para no ir a la escuela” dejaba como una broma ante sus padres que atentamente la observaban con gran orgullo “soy feliz porque estoy viva y eso me gusta”

Recordaba Anabela conversaciones tenidas con su mamá durante estos años, “yo la veía a mi mamá y pareciera ser muy difícil poder tener así a un hijo, me contaba que debía dormir en los bancos mientras yo estaba en una sala y me dice que porque yo nací ella engordó” seguía la niña con total picardía típica de la edad.

“Me encanta que me vengan a ver”

Dejaba un mensaje Anabela a sus visitantes que se acercaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Resistencia para dar testimonios con imágenes de la evolución que viene teniendo a lo largo de estos años, “me encanta que me vengan a ver y le doy gracias a toda esta gente porque me decían que era yo la única estrella que tienen cuando estábamos en mi casa, y me puso feliz esto más venir a jugar con mi primo y ojalá pudiera estar siempre con él y mis compañeros, realmente no tengo palabras para agradecer esto” finalizaba.

Comentarios

Comentarios