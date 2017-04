Arduo trabajo para Servicios Públicos

La situación de intransitabilidad en muchas arterias breñenses, es motivo de un fuerte trabajo que se inicia desde Servicios Público del municipio local.

Desde el área de Servicios Públicos de la municipalidad de Las Breñas se tiene el trabajo más arduo, complicándose el mismo por las incesantes precipitaciones que se dan en toda la región y perjudicando más aún las calles de ripio y más aún las que no tienen, acumulándose agua en cunetas como también denotándose la faltante de alcantarillas para el paso de vehículos.

El secretario de Servicios Públicos Ricardo Fernández, es quien atendió a FM Real y Las Breñas Digital, donde expresaba lo siguiente, “espero que se cumplan los pronósticos y nos den una semana al menos para trabajar y recuperar las calles” expresaba el funcionario municipal, agregando “fundamentalmente ahora limpiamos alcantarillas y exigimos a los vecinos lo hagan también y quienes tapen las cunetas serán destapadas para el escurrimiento de las aguas, y quien no tiene los tubos que los adquieran y nosotros los colocaremos sin cargo”

Era explícito en sus expresiones Fernández “no vamos a permitir no se tengan los tubos donde pasan sus vehículos los vecinos, y comenzaremos a reconstruir todas las calles destruidas, están a la vista de todos que hay lugares totalmente intransitables”

Aclaraba, además el secretario “las calles cuando estén con todas sus cunetas en condiciones se le removerán el barro y se dejará en condiciones para pueda escurrirse el agua y colocar además el material pétreo para queden en condiciones todas”

Siendo autocrítico como funcionario municipal, aseveraba “tenemos a una ciudad en malas condiciones de transitabilidad vial, la gente se puede acercar con sus quejas al mismo obrador o a mi persona, las personas que trabajan conmigo, nosotros estamos todo el día en la calle y tomamos notas de los problemas y por supuesto que vamos a reparar todas las calles mientras el tiempo así lo permita”

La situación de la calle Urquiza contendría una importante cantidad de ripio “primero habrá que limpiar la calle asfaltada, se estuvieron trabajando en muchos lugares con una maquinaria que posee el municipio, luego se barrerá todo con máquinas o personas” comentaba, “ahora solo esperamos que deje de llover para hacer los trabajos”

Sobre una situación que aconteciera en la jornada del pasado martes, donde un vecino no tenía la alcantarilla para el paso de vehículos se le comunicó la situación al mismo vecino “le pedí al vecino que me consiga los tubos y se le colocarían los mismos, cuestión que accediera y quienes no lo hagan, debemos de permitir el escurrimiento de las aguas” era insistente el funcionario.

