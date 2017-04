Municipio realizó clausura preventiva a local comercial

Una empresa que se dedica a la venta de agua envasada, habría sido clausurada preventivamente por el municipio.

Ante una denuncia realizada por una consumidora ante el municipio local para se hagan los controles respectivos sobre la calidad de agua envasada que se pondría a la venta desde una reconocida empresa local, el secretario de gobierno municipal Dante Stach tenía presente esta información, brindada hacia FM Real y Las Breñas Digital.

Respecto a una situación existente con un comercio que se dedica a la comercialización de agua envasada en bidones, “el municipio recibió una denuncia de una persona que adquirió este producto que sería un bidón de agua y solicitó la intervención del municipio y del Área de Bromatología, porque según su comentario en la nota no estaría el agua en las condiciones que debería estar”

Sobre los trabajos locales desde dependientes municipales, aclaraba “la Dirección de Bromatología se constituyó en el lugar y tomó muestras del agua, personalmente he llevado las muestras el lunes a la Dirección de Bromatología de la provincia y en el día miércoles nos dan el informe final”

El funcionario exhibía documentaciones allegadas desde la Dirección de Bromatología de la provincia del Chaco, desde donde se tomarían las medidas pertinentes “el informe brindado desde la Dirección de Bromatología que el agua que se analizó y que se llevó no es apta y aconsejan la no comercialización, por lo que se constituyó desde el Área de Bromatología al negocio “Aguas del Manantial” y se procediera a la clausura preventiva que es lo que corresponde porque no está en condiciones el producto para ser comercializado”

Agregaba al respecto, “esto tiene su trámite y se deberá de resolver una vez que el agua esté en condiciones y se harán nuevos análisis, algunas cuestiones a mejorarse para que puede volver a operar normalmente”

Sostenía además Stach sobre otras empresas que estarían en este tipo condiciones, a quienes también se les efectúa este tipo de controles “este no es un problema que le ocurra a esta empresa únicamente, ocurre habitualmente con este tipo de empresas que comercializan aguas, se toman aguas de napas y con estas lluvias cambian sus consistencias, composiciones físico químicos y por eso se deben hacer análisis más seguidos, es por eso que hay aguas de acueductos son más estables como de conocidas marcas que ingresan desde Sáenz peña por ejemplo” sostenía, afirmando haberse dado intervención al Juzgado de Faltas Municipal para proseguir con los trámites pertinentes.

Aclaraba Stach “momentáneamente no está habilitado a la venta porque el informe que tenemos desde Bromatología Provincial establece que no es un agua apta para el consumo y mucho menos para su comercialización” seguía en sus comentarios, aconsejando a quienes tengan este producto se pongan en contacto con el proveedor y planteen necesidades de saber con certeza de si estaría o no en condiciones de consumo esta agua, ya que variarían las partidas entre las producciones, siendo esta sugerencia brindada por el funcionario.

