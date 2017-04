Así lo afirma quien reasumió en su rol de Presidente del Concejo Deliberante breñense, profesor Medardo Coria.

Una vez finalizada la sesión ordinaria de este miércoles, el profesor Medardo Coria, quien reasumiera su rol luego de un mes de licencia por motivos de salud, analizó lo acontecido en la misma.

No se ha contado con la presencia de la concejal Mónica Quiñones, quien se ausentara justificadamente, era expresado por el concejal Medardo Coria, quien retomó su banca como Presidente del Cuerpo Deliberativo.

Coria se refirió ante los medios de comunicación sobre una situación que se hiciera pública, “me duele mucho se comente que haría mi renuncia, yo represento a una comunidad y me he tomado una licencia por mi salud, es algo muy fuerte lo que se ha dicho y por eso creo que debería haber sido consultado primeramente”

Siendo crítico con situaciones desafortunadas donde lo relacionaban con una supuesta renuncia a su cargo de Presidente de Concejo, Coria pronunciaba “me parece que el camino indicado antes de exteriorizar mi renuncia o la prolongación de mi licencia era que se hable primeramente conmigo y hacerse eco de cuestiones que podrían ser políticas, los medios informan y respeto sus posturas”

“Nunca ha pasado por mi cabeza el poder renunciar”

Siendo lo suficientemente claro en sus conceptos, el edil radical alegaba “nunca ha pasado por mi cabeza el poder renunciar, y si alguien afirma esto debería hacerse cargo de lo que dice, pero lamentablemente se hablan cosas que no son ciertas” sostenía el edil, agregando “yo estuve pasando por un tema de salud por el cual necesitaba unos días para atenderme, y como lo adelanté me he reincorporado al Concejo Deliberante tal lo expuse en una nota, y no voy a ahondar más en esta cuestión, ya que nunca ha pasado por mi cabeza la renuncia” recalcaba Coria.

Trabajo con sus pares

Destacando su rol dentro de la comunidad, Coria asentía “el mandato popular que me ha dado la comunidad de Las Breñas se seguirá llevando adelante, y reconozco el trabajo que ha realizado mi reemplazante -Marcelo Álvarez- como el Sr. Sergio Churlis, siempre en el marco del respeto como nos caracteriza a personas adultas”

Reconociendo su diálogo ameno y respetuoso con sus pares, afirmaba “hemos tenido un muy buen diálogo con el concejal Marcelo Álvarez, hay cuestiones hechas que tomaremos como válidas y no desecharemos ideas o pensamientos independientemente de los políticos, si es superador se tomarán como válidas porque nadie es dueño de la verdad y las voces dentro del Concejo servirán para corregir nuestros errores” señalaba.

Ausencia del Intendente

Consultado Coria sobre su posición por el tema que se hiciera público luego de un viaje de Machuca y sin tener reemplazo en su lugar, comentaba “no ha llegado al Cuerpo un periodo de ausencia del mandatario, sí tengo presente lo que expresa la Carta Orgánica que dice en la ausencia de 48 horas debe de dejar un reemplazante, y en caso de cinco días una licencia especial pero cuando es por un día, no se ha tenido presente dentro de esta Ley”

“Hay un bache legal…”

Reconocía Coria sobre este tema “el Intendente es la cabeza del municipio, y una ausencia momentánea podría ser ocupada por un integrante del gabinete para resolver cuestiones internas, hay un bache legal que no es claro y da lugar a interpretaciones y desde mi experiencia esta es mi postura” sostenía Coria

Convocado por su partido para dar explicaciones…

El referente político del radicalismo contestaba cuando fue consultado por haber sido convocado a una reunión dentro de la misma sede, donde debió dar explicaciones del porqué de este pedido de licencia “me ha llegado versión sobre lo que he adoptado por mi licencia y siendo convocado ante el Partido para haga presentaciones debido a este pedido de licencia por mi salud”

Seguía sobre esta temática “he tenido oportunidad de exponer lo que ha sucedido, muchas veces se exteriorizan cuestiones que se deberían de respetar y hay que ser frontal en lo que se hace y desde el conocimiento mismo, por eso no tengo rencor con nadie, pero cuando se trata de un problema de salud con estudios de muy alta complejidad se podría de haber obviado esta situación” hacía referencia a esta reunión a la que fuera convocado por su mismo partido político a fin de que diera explicaciones sobre su ausencia ante la Presidencia del Cuerpo.

