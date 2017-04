La legisladora analizó la conformación de la lista de postulantes a diputados justicialistas, siendo reflexiva y pensando en este tiempo que le resta en sus funciones.

Viviana Damilano, actual diputada provincial por el Justicialismo chaqueño, comentó sobre los motivos de su ausencia en el nuevo listado oficial que se hizo público horas atrás, también si hubo ofrecimientos en poder ocupar un lugar dentro del gabinete de Oscar Peppo.

“Qué macana… en política hay dos posibilidades, estar o no” iniciaba de manera irónica la charla con este medio de comunicación, continuando “cuando se iniciaron la conformación del listado y desde nuestro conductor que es Jorge Capitanich, se ha cuidado por sobre todas las coas la gobernabilidad y se responsabiliza al Presidente del Partido el armado final de la lista”

Reflexionaba Damilano sobre este tema “me hubiera gustado ir pero soy orgánica y respeto las decisiones que se han adoptado, he trabajado con algunos de los representantes en la actual gestión como Gustavo Ferrer”

La conformación de una lista renovada desde el justicialismo chaqueño, afirmaba “ojalá que se pueda aceptar desde los compañeros esta lista, es mejor mantener que perder las bancas y estamos pensando también en el 2019 y seguramente habrá uno o dos candidatos a gobernadores, por lo que trataremos de trabajar para llevar al mejor”

Sobre esta lista, analizaba la postura de Peppo “el gobernador vio en poner a quienes considera mejor, entendió que trabajaría de esta manera y es su postura, todo se logra con trabajo y esfuerzo pero no me termina de convencer no tener una representación fuerte en el Sudoeste” y resaltando, “Aquino no es alguien del Sudoeste, y el Chaco es muy diferente de un lugar a otro y se diferencia al momento en que los representantes no son de un lugar y esto me preocupa un poquito no tener quien nos represente”

Viendo el tiempo que faltaría para poder finalizar el mandato de Macri a nivel nacional, asentía “son dos años de trabajo, un desafío muy grande y la situación en el país es muy difícil como en la localidad porque no se refleja la totalidad de lo que acontece en los medios de comunicación, y hasta diciembre estaremos cumpliendo” expresaba la legisladora, mirando de reojo a sus rivales “el radicalismo también tienen sus problemas y seguramente saldrán a batallar”

Reflexionando sobre esta decisión que adoptara Peppo al momento final de conformar esta lista “nunca se encuentra una lista que sea aceptada por todos, es una lista por la que habrá que salir a trabajar mucho, los integrantes son de un proyecto político que es llevado adelante por el gobernador y necesita de un trabajo serio y fecundo, a veces no se puede avanzar o se tarda mucho en conseguir logros”

Comentaba Damilano sobre la situación económica, “la gente tiene que pensar que el presupuesto con que se maneja es el mismo del año anterior” comentaba la legisladora “habrá que trabajar fuertemente para contener a nuestra provincia, tenemos un gobernador que recibe al intendente de Las Breñas y este viene con soluciones bajo el brazo y sus legisladores no aprueban este presupuesto, por eso sería bueno saber qué representantes votamos”

Continuaba la funcionaria “a quienes les toque el rol fundamental de legislar, y entendiendo la postura de Peppo en no reiterarse en los cargos, estarán expuestos a los éxitos o a los fracasos pero nosotros tendremos hasta fin de año para seguir, tenemos mucha gente detrás nuestro y por eso debemos acomodar las cuestiones y seguir adelante”

Consultada sobre si habría alguna intención en poder ocupar algún cargo dentro del gabinete de Peppo, aclaraba “en caso de ofrecimiento un ministerio no es mi intención de trabajar allí, no me interesa ocupar un lugar que depende mucho de estar solamente en Resistencia”

