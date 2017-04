Publicación en Facebook, causó enojo en ediles

Una publicación hecha en la red social Facebook donde se haría referencia al Presidente de Concejo, este último hizo público esto en la sesión del miércoles.

Días atrás, una empleada municipal habría realizado una publicación en la red social Facebook y en donde –según apreciaciones del concejal Marcelo Álvarez– se haría referencia a su situación personal y profesional, lo que ha motivado se haga una presentación pública en el recinto.

Marcelo Álvarez se mostró muy ofuscado por una publicación llevada adelante por parte de una empleada municipal, quien hizo referencia mediante una imagen la situación pública por la que se pasara días atrás, luego de saberse en que el intendente Víctor Machuca viajaría hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación inicialmente fue dada a conocer por su par Mónica Quiñones.

El edil justicialista hizo referencia sobre la publicación hecha por la agente municipal Mónica Vanney “fui efusivo por esta presentación, uno está expuesto a esto por ser funcionario público pero esto ya se ha pasado porque se refirió a mi persona, mi profesión siendo egresado de una Universidad pública”

Seguía en sus expresiones el edil, “poner en redes sociales este tipo de calificaciones no lo voy a permitir y lo he planteado en el Concejo y muestra esto a ciertos empleados municipales que son punteros políticos que se dedican a agraviar, yo soy muy respetuoso y tengo muchos años en mi profesión, además han mal tratado a un concejal electo por el voto popular y me llama la atención que haya sido defendida la empleada, y es más que claro que en esa publicación se refería a mi persona” señalaba “esto iremos hasta las últimas consecuencias y no se va a permitir que se ataque o ensucie a un concejal por las investiduras que tiene” aducía.

Esto se ha debatido y participando de esto la edil Claudia Cabrera quien comentaba “sin ánimo de defender a la empleada implicada, no estoy comprometida con ella, pero creo que sería prudente saber si la publicación fue hecha dentro o no del horario de trabajo” destacaba la edil “hablamos de la publicación de la Sra. Mónica Vanney, no hay nombre y apellido donde diga que se dirija a él, esa es una publicación de carácter personal y no deja de ser algo que fue en el momento y si cree que fue agraviado tiene las herramientas necesarias y sabe los pasos a seguir” señalaba la edil, “no es que la defiendo, pero si no dice nombre y apellido, para mí es algo ya terminado porque no se sabe a quien se refiere” sostenía.

Por su parte, el concejal radical Daniel Jara también hizo uso de la palabra, comentando “no voy a permitir que en sus dichos esa persona sintetice el pensamiento de un Partido político, y tilde desde actitudes individuales el pensamiento de nuestro proyecto político y poniéndonos a todos en un mismo lugar, usted tendrá en sus manos la posibilidad de saber defenderse si ha sido agraviado o no”

Marcelo Álvarez cerraba el tratamiento “yo combino en este Concejo con personas que no comulgan mi ideología política, pero hay punteros políticos que responden al gobierno de turno que se manejan con total liviandad, y siendo yo objeto de muchos improperios y bajezas de todo tipo” finalizaba Álvarez.

