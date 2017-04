Incidentes viales en la ciudad

Varios incidentes viales se protagonizaron en el fin de semana, siendo comentados estos por el Coordinador de la Dirección de Tránsito Municipal local.

Este fin de semana se protagonizaron varios incidentes, uno con la colisión de una motocicleta y un camión en este sábado, donde ha quedado bajo la rueda del vehículo de gran porte la motocicleta, aunque no siendo de consecuencias tan graves.

El conductor de la motocicleta era un niño de 14 años y siendo colisionado por un camión que perteneciera a una empresa charatense.

El camión circulaba por Rolando Díaz de Este a Oeste y la motocicleta hacía su recorrido sobre Sarmiento, “un nene no puede manejar un vehículo y no es un capricho nuestro, un chico no está preparado física ni psicológicamente al momento de realizar algún tipo de maniobras y por eso le pedimos a los papás que no permitan lo hagan”

El chico tendría una fractura en su extremo inferior, y pudo haberse evitado esto si no se le entregaba la motocicleta” expresaba Maldonado, “en casos de conducción de menores hacemos la retención de motos, convocamos a la Policía para hagan las actuaciones también y hasta se lo puede llegar a tomar como un abandono, falta de compromiso como tutores que entregan estos rodado a los chicos, por eso nosotros hacemos este tipo de acciones”

Hubo además un siniestro entre dos motocicletas pero con resultado lesiones leves, según lo adelantaba Marcelo Maldonado.

