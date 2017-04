Marcelo Álvarez… Intendente este martes

El actual presidente de Concejo, el edil justicialista Marcelo Álvarez, debería ocupar la Intendencia por ausencia de Machuca, según las legislaciones vigentes.

El Contador Marcelo Álvarez, actual Presidente del Concejo Deliberante por cuestiones accidentales ante una presentación de licencia por parte del profesor Medardo Coria.

Consultado si sería el “Intendente” accidental por la ausencia de Víctor Machuca, no habría aún al cierre de esta edición la documentación correspondiente establecido dentro del ámbito legal, por lo que sería notificado el mandatario sobre una Resolución desde el Presidente del Concejo Deliberante.

La firma sobre un convenio para la Red de Agua Potable sería este martes en Buenos Aires, aunque inicialmente era programado el viaje para el lunes 10, tal lo adelantara en una entrevista dada por Machuca a FM Del Breñal, emisora oficial del municipio que administra él.

Iniciaba su charla el contador Marcelo Álvarez, actual presidente de Concejo Deliberante “durante el fin de semana pasado se estuvo hablando sobre una situación que generó muchos comentarios, uno no está en este lugar no porque se busca sino por estar enmarcados en la legislación particular”

Aclaraba el edil justicialista “yo he sido electo como concejal y por ser el primero en la lista me toca ocupar el cargo de Vicepresidente Primero del cuerpo, y con la solicitud de licencia del actual presidente de cuerpo me toca el deber de ocupar su lugar” expresaba, y agregando “nosotros respetamos el marco legal existente, y muy especialmente desde mi persona que tiene una diferencia abismal con la actual gestión municipal que respeto”

Era lo suficientemente claro en sus conceptos “ante la ausencia del Intendente y aclaro la situación, que tanto la Ley de municipio y la Constitución municipal donde dice que ante la ausencia del Intendente no se puede quedar sin su representante, para lo que la legislación prevé ocupe su lugar un responsable del Concejo Deliberante, y el único que puede reemplazar al Intendente es un electo por el Pueblo y no se puede determinar a otro tipo de funcionario”

La ausencia de Machuca sería desde el martes, según un escrito presentado ante mesa de entradas del Cuerpo “esto lo estaremos tratando en una nota ingresada este lunes 10 de abril, donde el Intendente informa que se estará trasladando el martes 11 a Buenos Aires, me han informado esto y voy a proceder a presentar ante la intendencia se emita un documento para se dé cumplimiento lo que expresa la legislación”

Aclaraba Álvarez, “es mi deber como Presidente de Concejo reemplazar al Intendente, se debe dictar una Resolución Municipal porque no se puede dejar a una municipalidad acéfala, siempre en el marco de la legalidad” sostenía.

Argumentaba el edil sobre algunos comentarios hechos en algunos medios de comunicación y sin tal vez tener el conocimiento de lo que expresan las legislaciones vigentes, “se quiso hacer expreso algo como que son las 48 horas de la ausencia del Intendente, y esto son atribuciones y deberes del Presidente de Concejo, también se quiere chicanear por una supuesta ausencia de cinco días y es muy clara la Ley, ya que habla por la ausencia del Intendente”

Dejaba bien en claro Álvarez “quiero dejar bien en claro que los cargos se ocupan ganando elecciones y si me toca ocupar por las horas que sea la intendencia, lo haré con la mayor responsabilidad y esto está dentro del marco legal, y he sido muy respetuoso de todo esto desde mi persona”

Relacionaba esta situación el funcionario, desde su lugar ahora como presidente del Cuerpo Deliberante “como Presidente de Concejo podría haber adoptado decisiones en poner yo a mi gente de confianza, no ha sido esa mi voluntad sino continuar en los muy buenos términos, sí adopté la decisión de ingresar a mi secretario privado de Bloque sin aporte económico alguno, he solicitado sin convocatoria del Intendente marcando mi diferencia pero que seguirá funcionando como corresponde este Cuerpo Deliberativo” aclaraba Álvarez.

Volvía a recalcar el edil “por comentarios y documentaciones, el Intendente no estará presente en la localidad este martes y la agenda del Intendente es muy importante con la firma de este Convenio, por lo que en su ausencia podrían ocurrir algunas cuestiones, por eso debe haber algún responsable en su lugar y la duración de esta ausencia no se puede saber”

Dejaba en claro Álvarez en su relato “no hay Resolución donde diga que estaré a cargo del municipio, es por eso que haremos las actuaciones que correspondan y hacerlo notificar al Intendente en su domicilio como corresponde” afirmaba Álvarez, recordando que hubo una situación similar en el periodo de vacaciones donde s se ausentó el mandatario y sin dejarse notificado al Concejo Deliberante.

