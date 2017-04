“Nos vamos a mantener firmes como Concejo”

El Dr. Daniel Jara, edil aliancista, comentó sobre la situación contradictoria que se diera en esta última sesión, específicamente sobre el veto a una ordenanza en vigencia desde el mandatario breñense.

Cuando un vecino desea construir una edificación, deben de solicitar la autorización respectiva y el Cuerpo Deliberativo formuló una ordenanza para ello, derogando la anterior donde expresaba que primeramente se debía abonar el canon respectivo ante el Consejo de Arquitectos y Agrimensores con sede en Charata, y recién allí, cuando tengan esto, poder acercarse al municipio exhibiendo estas actas.

El Dr. Daniel Jara fue claro en sus conceptos, haciendo valer la responsabilidad adoptada desde el conjunto de concejales que tomaron la firme decisión de reformular una ordenanza “se presentó una circunstancia muy especial en el Concejo Deliberante presentada por el Ejecutivo, y tratándose específicamente el tema de la obligatoriedad del pago de visado ante el Consejo profesional previo ingresar a la aprobación del municipio, cuestión que no aprobamos y se envió esta formulación al Ejecutivo”

Comentaba además, sobre la continuidad del camino legal que debería tener esta ordenanza “esto se debe mandar a publicar y existe el recurso administrativo y no el doble veto porque la Ley no lo permite, y esta nota girada por el Ejecutivo será evaluada, pero nosotros estamos convencidos de lo que hicimos porque la totalidad de los concejales lo hemos hecho”

Mostraba su compromiso con la comunidad el edil breñense “la municipalidad no puede ser caja de otros entes, y es por eso que establecimos esta ordenanza en el año pasado y que está en vigencia, y cualquier vecino que quiera abalar su plano no se debe de dirigir a Charata como hacían antes, donde solamente un administrativo toma conocimiento y es un beneficio que tendrá el contribuyente” sostenía, agregando “no queremos perjudicar la actividad de los profesionales arquitectos, simplemente nos ocupamos y actuamos en consecuencia como lo dican las leyes vigentes”

Doble veto

Llamó la atención al conjunto de concejales la presentación del escrito por parte del Intendente Víctor Machuca “el doble veto es una interpretación que hago del modo particular, no corresponde administrativamente y si pueden plantear mediante un recurso y luego recurrir la vía judicial, estamos convencidos que actuamos de la manera que se debe defender el bolsillo del contribuyente, y de esta manera nosotros buscaríamos que este aporte que iba al Consejo Profesional de Arquitectos, ahora vaya a las arcas del municipio”

Seguía Jara, “si consideramos que la municipalidad está haciendo una caja recaudadora de otro organismo, nosotros no vamos a avalar esto, y el debate es siempre sano porque hace a la Democracia, nosotros no nos inmiscuimos en la labor del Ejecutivo y debe de ser recíproco esto, y es válido hacer saber que el Concejo tomará sus decisiones que no afecten a sectores y menos a los bolsillos de los contribuyentes”

Una situación desfavorable para un contribuyente se habría dado en la jornada de este martes, “ayer no le quisieron cobrar a un contribuyente el canon que debe ser en el municipio porque está aún vigente una ordenanza que el Concejo Deliberante ha derogado, y eso lo haremos valer ante las oficinas y direcciones que sean necesarias” expresaba enfáticamente Jara.

