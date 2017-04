“El equipo perdedor queda afuera”

El director técnico del Globo analizó la actualidad del equipo, teniendo en mente lo que viene en estos dos fines de semana ante América de San Martín.

El Director Técnico del Club Huracán de Las Breñas profesor Jorge Díaz, comentó sobre este partido que se debería de jugar el domingo en General San Martín ante el Club Atlético América.

Huracán busca abrir la llave de esta fase, y primeramente debe de jugar con el Club América de General San Martín como visitante, para luego definir en la Capital del Inmigrante y así continuar su derrotero dentro de este Torneo Federal.

Analizaba la actualidad del equipo breñense su Director Técnico, “se viene trabajando a pesar de estar un poco parados y hemos tenido oportunidad de jugar amistosos, y nos estamos preparando para jugar en una cancha chica y donde lamentablemente hay mucho roce al momento de buscar la pelota, y no se puede desplegar el juego acostumbrado por nuestros jugadores”

Reconociendo la realidad de esta fase de la competencia, Díaz expresaba “hay que ser conscientes en estos momentos en que el perdedor queda afuera, por eso debemos estar muy mentalizados y seguiremos entrenando hasta el viernes” sostenía el profesor Díaz, y agregando “no sabemos aún donde jugamos, pero nosotros estamos dispuestos a ir a la cancha que sea para poder defender los colores del Globo”

Mencionaba sobre la modalidad que se adopta en todos los clubes, “el equipo ganador ha dado muy buenos resultados, solamente “Jana” Sosa que debe de cumplir una fecha más, Fede Sánchez ya lo tenemos prácticamente recuperado y siempre regulando las fuerzas de todos los demás, y en general estamos muy tranquilos como equipo”

Pensando en un futuro inmediato, Díaz aclaraba “siempre nuestro primer partido es de visitante y definimos en Las Breñas, tenemos esa gran ventaja y si pasamos de fase tendremos a equipos cercanos” asentía, pero teniendo presente lo que vendría en este domingo “lo que me preocupa del domingo es que la cancha ha estado en muy mal estado, donde no se puede directamente jugar y hasta haciéndose muy difícil para el árbitro que debe juzgar entre mal intención o resbalones accidentales, tampoco para el espectador que pretende ver un buen fútbol de sus equipos”

Andrés Paz ya no conformaría la dupla técnica, quien adoptó la medida de alejarse de la institución “esto es claro, lo hablamos desde un inicio y no sé la relación con la dirigencia que ha tenido Andrés, es algo que no voy a preguntar, solo trabaré con los muchachos y hemos tenido la visita de él en la noche acompañándonos en el desarrollo del entrenamiento, pero él deberá tener esa charla con los dirigentes de Huracán, pero independientemente de esto veremos el abanico de oportunidades que se nos abre y estoy dispuesto a acompañar a Huracán hasta que me digan basta, ese fue mi compromiso con la Comisión Directiva y ojalá podamos seguir creciendo y estoy para el torneo de la Liga también” aclaraba Díaz.

