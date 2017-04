“Espero que esto mejore para bien”

Según la Resolución Municipal 139/2017, se suspende por 3 días a un empleado municipal. ¿Casualidad o causalidad?

Un empleado municipal que cumple funciones dentro de Industria y Comercio, fue suspendido Inspector de Industria y Comercio, quien supeditara a la responsable de esta área, por haber autorizado el cobro del canon correspondiente pero no habilitando el mismo.

El empleado fue sancionado con una “suspensión” por haber habilitado un evento social que se desarrollara en el Predio de los Inmigrantes, y teniendo la presencia de una multitud de gente que concurriera al mismo, habiendo autorizado el cobro del canon respectivo y aunque faltando algunas documentaciones a presentar por el organizador.

Dentro de las acciones en que fuera contemplado el dependiente municipal fue por “incumplimiento” de las funciones, y por ello calificado como una “severa irregularidad” desde su lugar de trabajo, por lo que el Intendente Municipal dispuso a raíz de estos expuestos, una sanción correctiva con “Suspensión por tres días sin goce de haberes” por el evento del pasado 24 de marzo.

Recurriendo a este medio de comunicación –FM Real y Las Breñas Digital– y agradeciendo el espacio, Domínguez comentaba “la paciencia tiene un límite, como personal de planta soy por sobre todas las cosas eso, empleado, cuando estoy afuera de mi lugar de trabajo podré o no militar” expresaba, y agregaba al respecto “nuestra familia es justicialista, todos saben de mi condición política aunque no soy militante” afirmaba Domínguez “yo respeto la ideología de cada persona como me inculcó mi familia”

Respecto a su labor dentro del municipio dejaba en claro “tengo 29 años de servicios en el municipio y no es la primera sanción que me ha hecho este gobierno, he sido hasta llevado a juzgados como procesado, siempre cumplo lo que dice el Estatuto y se agarran del mismo para sancionar y nunca para premiar”

Sobre lo acontecido el 24 de marzo, con este evento que fuera organizado por el empresario breñense Nelson Guzmán y teniendo una multitudinaria presencia con grupos musicales de renombre nacional, “los requisitos se deben cumplimentar para cada espectáculo público, a veces uno ve que gente del campo no puede cumplir con estos y se los espera hasta unas horas más, pero siempre se exige el seguro para espectadores”

Aclaraba, además “el predio de los Inmigrantes está habilitado, tiene el seguro respectivo y obvié recibir la solicitud del Sr. Nelson Guzmán quien abonó cinco días antes, y el Intendente sabía de esto y no me llamó antes para consultarme sobre este error que cometí, pero tampoco nunca me han felicitado cuando hice buenas acciones”

Respecto a su labor dentro del área de Industria y Comercio, sostenía “la subrogancia me dan desde hace varios años y mi jefa no fue por un año y nunca el intendente o secretario nunca se acercó a darme esta noticia”

Comentaba sobre una situación especial vivido en este fin de semana “tuvimos una reunión con Machuca, miembros del gabinete y empleados, por lo que se dispuso tomar otras medidas, y en el pasado fin de semana se solicitó un evento que no cumplía con los requisitos y sí lo autorizó el Intendente, habiendo recién pagado este lunes el canon correspondiente cuando esto se llevó adelante el viernes”

“Asumo la responsabilidad y debo cumplir estos tres días de suspensión que seguramente va a repercutir en la economía familiar” reconocía Domínguez, “seguramente acercaré esta resolución a los gremios para ellos vean el destrato”

Reflexionaba el empleado municipal con 29 años de servicios, “yo no sé a quién maté en el municipio, siempre el Intendente me puso como el mejor empleado y ahora soy el peor, él habilitó un evento y hay comercios que no abonan lo que corresponde y pareciera que no pasa nada” soslayaba

Para los torneos de Fútbol Infantil se deben de cumplir con todos los requisitos y a la vez comunicar al municipio el desarrollo de los eventos para así dar vista a las autoridades municipales “para tomar la subrogancia he dejado unos 12 días de licencia para que mi jefa pueda acompañar a sus hijos, yo cometí un error y este viernes también hubo uno y no dan la cara” reclamaba, “seguramente quedaré como auxiliar administrativo, nunca falto y si lo hago pido el permiso como corresponde, nunca miento en mi función pero no se trata a todos de la misma manera cuando realicen eventos sociales”

Por un evento deportivo organizado en la zona rural durante este de semana pasado, Domínguez agregaba “el fin de semana autorizamos un evento de fútbol en la zona rural, y la Policía se hizo cargo de cobrar en el desarrollo del suceso y eso tampoco sería así, la autorización de una ambulancia en un evento también se debe tener presente pero uno no sabe si el Hospital tiene a disposición un vehículo y el personal, son cuestiones que se deben tener en cuenta”

Finalizaba, “espero que esto mejore para bien, y si cometí un error, espero que mis compañeros no lo hagan”

Comentarios

Comentarios