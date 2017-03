“No abro ni cierro puertas para el 2019”

Marcelo Álvarez, actual presidente del Concejo breñense visitó los estudios de FM Real, analizando varios puntos.

Luego de un pedido de licencia por parte del profesor Medardo Coria por problemas en su salud, asumió en su reemplazo el contador Marcelo Sebastián Álvarez, luego de haberse tenido una charla amena y donde Coria comentara el porqué de su decisión, el edil justicialista aceptó este desafío que duraría por al menos unos treinta días.

Fue consultado el actual Presidente del Cuerpo Deliberativo sobre si mantuvo reuniones con el intendente Víctor Machuca sobre lo que serían estos días de gestión “nuestras diferencias son profundas y desde el Bloque lo hacemos saber, se separar para el funcionamiento del Concejo Deliberante que ocasionalmente hoy ocupo la presidencia, tenemos presente que detrás de una nota hay siempre una persona o una familia”

Comentaba, además, sobre el modo en que se puso en contacto para asumir este importante rol dentro de la vida democrática de nuestra comunidad, “el profesor Medardo Coria me informó días antes sobre su licencia, tuvimos una charla y la finalidad es poder continuar por este rumbo como el que llevamos, escuchamos los pedidos y reclamos de los ediles de ambos bloques y no me van a presionar nunca”

Empleados jubilados que continúan trabajando

Uno de los puntos abordados por Álvarez en esta entrevista radial, fue las personas que luego de haber sido jubilados continuarían prestando servicios al municipio en los lugares donde eran empleados “algo imperdonable es que haya personas acogidas al servicio de jubilación y siguen prestando servicios al municipio, no hay afinidad con nadie en este tema porque va en detrimento de la institucionalidad, son incompatibilidades claras y quiero aclarar, no se los puede tomar a sueldo pero hacemos un marco de legalidad incorrecto para pueda facturar con un Monotributo, es algo que no beneficia a la carrera administrativa, más si uno entiende que nadie es imprescindible en un puesto de trabajo, siendo un error no haber preparado a otros agentes en ese lugar” y aclarando al respecto, “no podemos pedir pedidos de informes porque sí nomás, son al menos tres personas que cumplen este tipo de funciones por lo que sabemos”

Pedidos de informes no respondidos por Machuca

Comentaba sobre los pedidos que se harían en las próximas horas “para antes de este viernes enviaremos al Ejecutivo notificaciones sobre pedidos de informes ya enviados, no nos pasan los mismos porque creería no se está cumpliendo como corresponde” agregaba, teniendo presente “el contacto es necesario y el diálogo nunca se debe cortar, y no vengo a ocupar la presidencia para sacar algún rédito político”

Situación judicial

Respecto a una situación vinculada sobre la gestión anterior, donde hubieron una serie de denuncias, Álvarez afirmaba “yo me tuve que comer un año y cuatro meses fuera del Concejo habiendo una orden de reingreso, la Justicia ordenó que debía ser restituido y no fue acatado esto, fue un acuerdo político y por eso se realizaron actuaciones por desobediencia judicial y fueron imputados en ese entonces los seis concejales, y los trámites fueron siempre desfavorables para con ellos y quedando imputados, yo era querellante en este caso y el Superior Tribunal me puso como afectado y creo fueron llamados a indagatoria y pidieron la absolución por prescripción y no porque no se haya cometido el delito”

Destacaba el edil justicialista “sigue defendiendo a los concejales el Asesores Legales del municipio -Dres. Luis Tello y Enrique Gravabac- y yo tuve que hacerlo con asesor particular y debiendo abonar esto, y como concejales ahora analizamos hacer las denuncias correspondientes porque es inconcebible siga siendo un asesor municipal como defensor”

Integrantes de la Secretaría del Concejo

Aclaraba, “el Secretario de Concejo fue propuesto por el Presidente en su inicio, trabajamos bien pero mientras no entorpezca la labor seguiremos haciéndolo dentro del equipo, con el Dr. Segovia tengo una muy buena relación, es muy respetuoso y no tengo nada que objetar de su función, incluso a veces se inmiscuye en demasía dentro de la problemática demostrando su interés en el trabajo” resaltaba Álvarez, “he sido muy claro hablando con el equipo del Concejo que en caso de haber algo malicioso se daría a conocer”

Lo político

Dentro de lo político partidario, Álvarez adelantaba “he sido muy claro en mis conceptos, sabemos que no hay limitaciones en la cantidad de años en cargos y la sociedad lo hace saber en disconformidad, yo tuve un periodo de cuatro años y no volveré a ser candidato a Concejal en el 2019”

Sostenía, además “soy cauto en mis apreciaciones, la función pública me gusta y dedico mucho tiempo pero no es algo que me desvele ser candidato a Intendente, si se puede conformar los equipos de trabajos y tendremos que tomar un municipio destruido, con calles totalmente deterioradas, ripio que no es ripio, asfalto roto, y la gestión será un hierro caliente y se deberá reconstruir a fondo todo, son inversiones millonarias las que se deben de hacer”

Continuaba en sus declaraciones “deberá refundar en la totalidad quien se haga cargo, es un municipio ahogado con la cantidad de personal dentro del municipio y la Coparticipación que se recibe es solamente para abonar sueldos” finalizaba.

