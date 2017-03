Educación Física del Neme se pone en marcha

El profesor Jorge Díaz, Director de la carrera del Profesorado de Educación Física del Instituto de Educación Superior “Miguel Neme” comentó sobre un curso con los ingresantes.

Dentro de esta prestigiosa carrera que tiene el Instituto de Educación Superior “Miguel Neme” se ha dado un Cursillo para alumnos ingresantes de la misma y con la presencia de autoridades educativas de la institución como el rector Omar Ailán y la Vicedirectora Vilma Leiva, pudiendo ellos ilustrar el funcionamiento de la parte administrativa y académica “hay que rescatar el valor de poder continuar estudiando y teniendo en cuenta que detrás de ellos hay siempre una familia que hace un gran esfuerzo para que puedan estudiar estos jóvenes”

Tenía presente el docente “muy contentos porque la matrícula es como la que esperábamos, tiene esto un costo importante para la familia por los estudios médicos y teniendo presente los alquileres, como también mirando de reojo a algunos alumnos que adeudan materias de su secundario y que están poniéndose al día, y tienen hasta fines de abril para ello”

Tenía presente sobre la particularidad educativa en estos días “los exámenes son en esta semana para los ingresantes, en la semana que viene tomarán contacto con las tribus y pensamos que para este 10 de abril tendremos el fogón característico”

Uno de los conceptos que se deja claro siempre a los ingresantes sería “acá son solo ellos los responsables de todo, del estudio, de sus aciertos y fracasos, uno trata de guiarlos para que sus expectativas sean cumplidas y seguramente podrán cumplir sus sueños”

Sobre ya su pronto acogimiento jubilatorio, el profesor Jorge Día comentaba “hemos cumplido ya un ciclo, pensaba no arrancar pero no podía dejar así nomás esta actividad que realmente me exige mi familia deje ya, pero lo haré seguramente en próximos meses pero el desgaste que se tiene con colegas que exigen y hacen valor sus derechos hace que uno deba estar redoblando esfuerzos” analizaba el directivo.

