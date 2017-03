Cupo femenino favorable dentro de Régimen Electoral

La legisladora breñense Viviana Damilano destacó el despacho favorable al proyecto de Cupo Femenino en el Régimen Electoral.

La Diputada perteneciente al bloque justicialista, Viviana Damilano Grivarello, expresó su complacencia ante el despacho favorable emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el Cupo Femenino en el Régimen Electoral, tras el análisis de los proyectos presentados por los diputados en tal sentido.

La iniciativa establece como eje central la modificación del artículo 54 de la ley N° 4169: “las listas de Candidatos que se presenten deberán estar conformadas por mujeres en un mínimo de un cincuenta por ciento (50 %) de los cargos a cubrir sean provinciales o municipales”

La diputada es autora del proyecto de ley N° 3168/16, propuesta que garantiza la incorporación de las mujeres de manera igualitaria para garantizar la pluralidad de voces y el fortalecimiento de la democracia.

La diputada consideró que “a más de veinte años de su sanción, la ley de cupo femenino definitivamente ha sido una medida de acción positiva, sin embargo, la cantidad de mujeres que ha garantizado en la participación política no es condición suficiente para realizar transformaciones profundas en las relaciones de poder. Esto se debe fundamentalmente a las distintas condiciones socioeconómicas, educativas, familiares, de origen étnico, religioso, identidad sexual, etc. de cada mujer en particular, que impiden en su conjunto conformar un colectivo homogéneo o un grupo crítico”

“Entendiendo que la gobernabilidad democrática es aquella que respeta los derechos humanos, vela por la igualdad y la no discriminación, por la transparencia y la participación en la toma de decisiones, es equitativa y responde a las necesidades de la sociedad, promoviendo el Estado de Derecho, nuestras sociedades deberían colocar la igualdad entre varones y mujeres como un aspecto y un objetivo central de su proyecto político y social por una razón de justicia y equidad social, pero también por el bien de sus democracias”, expresó la legisladora.

Luego, subrayó que la realidad “nos insta a proponer modificaciones, desde una perspectiva de derechos con el fin de adaptarla a los compromisos asumidos para que se garantice de manera cierta la paridad entre mujeres y varones.”

Considera que “es un gran paso para alcanzar el ejercicio pleno del derecho político en las mujeres, como peronistas instituimos en nuestra Carta Orgánica la representatividad de las mujeres y como Diputadas, más allá que en nuestro Partido ampliamente se respeta el derecho igualitario de su participación política en los cargos a ser cubiertos, seguimos trabajando en defensa de los derechos políticos de todas las mujeres”

