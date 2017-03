Laura Saucedo, “digo que son todas falacias”

La directora de la EEP Nº 991 “Profesor Omar Zenoff” fue consultada sobre denuncias en su contra, afirmando haber sido amenazada de muerte a la vez.

Laura Saucedo Jasinski, directora de la Escuela de Educación Primaria Nº 991 “Profesor Omar Zenoff” respondió sobre situaciones en las que se vería involucrada su gestión al frente de la institución educativa, lo que fuera días atrás expuesto por la Directora de la Regional Educativa IV profesora Sara Yospa.

Serían varias las profesionales de educación que han denunciado a la directiva por “supuesta malversación de fondos”, cuestión que estaría analizada por quienes son los responsables dentro de lo ministerial, como también ya se han hecho presentaciones ante la justicia ordinaria, tal lo adelantado por esta docente breñense.

Fue consultada la docente por estos acontecimientos, relacionadas específicamente con las denuncias en su contra “yo lo que puedo decir es que hubo denuncias que son falacias, la gente habla con mucha tranquilidad y liviandad” añadía la directiva, quien a la vez sostenía “yo no soy una persona que no sale por redes sociales a defenestrar a nadie, no llamo a los medios para hacer prensa amarillista, yo me manejo con la justicia y allí está todo, soy parte involucrada en la institución y por eso no voy a hacer ninguna declaración”

“Yo les digo que son todas falacias” afirmaba Saucedo sobre los escritos y comentarios en su contra “hay gente que está mintiendo y otras que deberán dar pruebas a lo que está diciendo” seguía la docente “no quiero ni pensar en las intenciones, mi cabeza están en poder llevar adelante esta institución educativa que hace 22 años en que estoy trabajando en la misma y siendo el número 11 en el cargo de gestión y creo que avanzó muchísimo y con cambios positivos”

Otras denuncias en su contra?

Respecto si fuera la primera denuncia en su contra, sostenía “uno en el lugar como directivo no va a agradar a todas las personas, y tal vez hablo en general, hay personas que cuando tienen que entregar documentaciones en tiempo y forma no lo hacen, uno les pide y piensan que se los están persiguiendo y todos los docentes están bienvenidos, con las puertas abiertas de la dirección para padres, alumnos, docentes, personal de servicio o quien quiera conversar o hablar para llegar a acuerdos” tenía presente, agregando “yo soy parte involucrada de la institución y no haré declaraciones sobre eso porque ya está todo en la justicia, niego todas las imputaciones porque realmente son falacias y las personas que últimamente están hablando van a tener que fundamentar y comprobar, es fácil decir vos te quedaste con plata pero hay que comprobarlo, yo tengo mi Supervisora, Directora Regional donde se entregan todas las documentaciones y esto es lo que tengo para decir”

Cantidad de docentes en la institución

Consultada sobre la cantidad de docentes en la institución y los que denunciaran a su persona respondía “son 30 docentes y el año pasado creo que fueron 5 o 6 docentes que denunciaron” sostenía, “todos siguen trabajando, una docente renunció a su cargo y se fue a otras institución y llegó otra en su lugar, otras pidieron traslados y no se les ha dado, hablo en general sobre esto” argumentaba Saucedo sobre este tema “hablo de frente y no tengo nada para ocultar, tengo mi conciencia muy tranquila y no van a ver en las redes sociales que me exprese defenestrando e inventando, porque hay que tener tiempo para inventar situaciones y no voy a entrar en detalles porque está todo en la justicia”

Plano personal

Respecto del plano personal, con 11 años de trayectoria al frente de la institución afirmaba “cuando vos sabes que son mentiras, cuando es inventado y mentido, uno piensa cuál es el objetivo y motivo de tanto ensañamiento, porque si uno ve una institución bella, con proyecto didácticos, somos todos diferentes en una escuela muy grande donde cada uno tiene su personalidad y manera de ser, no se va a agradar a todos, pero uno piensa sin analizar mucho por eso me dedico a generar proyecto con el acompañamiento de docentes y cooperadora” enunciaba Saucedo, quien a la vez agregaba “llama la atención este tipo de denuncias, pero estas personas tendrán que fundamentar y corroborar, ver, a qué se debe o porqué lo hacen, inventando tantas cosas y todo lo tienen que comprobar, esto está en la justicia penal también y lo que pasa es que nunca salí a comentar nada”

Amenazas de muerte

La directiva expresaba, “yo estuve amenazada en esta institución, tengo amenazas de muerte, que me iban a prender fuego la escuela, enterrar viva, arrastrar del pelo por la ciudad y fue esto dentro de la institución, sentada yo en la dirección junto a la vicedirectora, eran dos hombres” denunciaba Saucedo “yo lo comento ahora, se hizo la denuncia y tuve que hacer una ampliación de la denuncia en la justicia penal” seguía, “la gente habla con mucha liviandad, seguramente ahora me van a decir mis asesores legales que no debería haber dicho esto” declaraba, sin dar mayores detalles, sosteniendo que simplemente dejó hablar a estas personas y quedándose en su lugar sin reaccionar.

