¿Derecho de Admisión o Discriminación?

Hermana de una docente -que denunciara a una directiva- fue echada de comercio, aduciéndose un supuesto “Derecho de Admisión”.

Días atrás, la directora de la Regional Educativa IV profesora Sara Yospa, había adelantado sobre situaciones administrativas que se dieron en los últimos meses respecto a denuncia contra directivos educativos, siendo llamativa una de ellas donde habría varias docentes involucradas y tomando conocimiento público este tema, denunciado ante varios medios de comunicación que se interiorizaron de la misma.

Yospa no se refirió directamente a ninguna directiva en particular, pero sí se confirmara esta situación administrativa en el transcurso de la tarde del pasado lunes, cuando Rosa Ottone, quien tiene una hermana que dicta clases en la Escuela de Educación Primaria Nº 991 “Profesor Omar Zenoff” de esta ciudad, siendo ella una de las denunciantes contra la directiva por una “supuesta malversación de fondos”, cuestión que estaría siendo evaluada por los actuantes de la Regional Educativa IV.

Lo que motivó a Ottone, fue sobre un mal momento por el que debió pasar al concurrir a un negocio que sería propiedad del esposo de esta directiva involucrada en la muy fuerte denuncia en su contra, comerciante que obligó a salir del negocio porque se reservara un supuesto Derecho de Admisión, cuestión legal que tendría ser evaluada ante la falta de cartelería correspondiente y el cumplimiento de la legislación provincial o nacional vigente.

Rosa Ottone es una docente que ha pasado una situación muy delicada y dada a conocer esta por intermedio de las redes sociales, comentando ante los medios “necesitaba unos elementos de geometría para ocupar mi tiempo libre y me dirigí a “Recreo”, librería que está ubicada en frente a la Estación de trenes, elijo los elementos y era una compra alrededor de $900”

Lo sucedido en el negocio

Aclaraba sobre lo que habría sucedido en este comercio del rubro librería que está ubicado sobre San Martín y Mitre de la Capital del Inmigrante “se acercó el dueño y me dijo -yo le pido que se retire, me reservo el Derecho de Admisión- y eso me tomó por sorpresa, consultando cuál era el problema o lo que pasaba porque nunca había sentido en mi vida la palabra Derecho de Admisión” sostenía esta mujer, agregando “siempre fui a comprar y nunca pasó nada, e insistí consultando por cuál sería el problema, a lo que me respondió que era por el Derecho de Admisión, es así que me retiré previo dejar las cosas, qué voy a hacer escándalo porque no sabía el porqué”

Intento de diálogo con propietario

Dentro de esa conversación, la docente afirma haber hecho el siguiente comentario “yo le dije que si lo que hacía era por la denuncia de mi hermana contra su esposa por “malversación de fondos en la escuela” estás muy equivocado en tu camino, por lo que me solicitó me retire y cuando estaba la mitad de mi pie derecho en el marco de la puerta, siento que me lo empujó y cierra fuerte la puerta”

Seguía la docente sobre sus dichos antes de retirarse del local comercial “había dos o tres personas haciendo cola para pagar, a lo que yo me dirigí diciéndole que le robaron al Estado, le robaron a los chicos, porque es plata del estado y la culpa tiene quien la denuncia, entonces vas mal”

Otro caso desde un comerciante

Continuando sobre lo que hizo seguidamente, Ottone ampliaba “yo me fui a otro negocio del rubro y conseguí todo por la mitad de la librería, donde me pedían que no me haga problema al consultarme lo que pasaba, y nosotros cuando abrimos el negocio del mismo rubro la amistad la perdimos porque nos echó del negocio” aducía sobre una charla sostenida con el propietario de otro negocio.

“A mí me discriminó”

Sintiendo haber sido menospreciada como persona, comentaba “a mí me discriminó porque soy hermana de, a otra porque es rubia, o tenga ojos azules” añadía la docente breñense “evidentemente estaba muy nervioso, pero fui a la librería a comprar como lo hice siempre y hago esto en muchas librerías y me conocen como cliente, no tenía porqué discriminarme”

La denuncia

Tenía presente “en la Escuela donde trabaja mi hermana, cuál puede ser el trato para con ella” se preguntaba esta docente, quien tendría una hermana que había formulado una denuncia para con la directiva “había una denuncia por malos manejos de los fondos de la institución, ahora recientemente hubo otra denuncia por una colega sobre violencia, y se está llegando a esta situación que me da miedo y temor por la integridad de mi hermana como por mi sobrina que también va a esa Escuela”

Temor por su sobrina

Expresaba un pensamiento sobre lo narrado “qué puede pasar cuando nosotros no estemos con ellas, me preocupa eso y por la discriminación el señor se quedará con su discriminación, no hubo ningún tipo de diálogo más allá de los comentado, y hace este tipo de actos seguramente ha de continuar su vida como puede, es su mecanismo de defensa y que no piense o intente ni él ni su esposa quebrantar la tranquilidad de mi hermana o mi sobrina en esa institución” denunciaba.

Respecto a lo pasado como Derecho de Admisión, comentaba “en Las Breñas siempre se ha tratado bien a la gente, somos una gente muy abierta donde convivimos muy bien y en volver con un Escribano al local comercial para dejar todo asentado no lo ví, creo que debe de hablar este comerciante con algún psicólogo, yo tengo la conciencia tranquila como mi hermana y la voy a defender como acompañar, ahora más que nunca”

“Estoy tranquila porque no hice nada, no logré comprar en ese negocio aunque a la vez ahorré la mitad de mi dinero, pero realmente es muy triste ver a gente que pareciera ser muy educada, culta, que llegue a este nivel de intolerancia” reflexionaba finalmente.

