Hermano del intendente de Itatí se manifestó

Modesto Terán, facultativo médico que trabaja en el Hospital breñense efectuó un descargo social por lo que pasara con su hermano, intendente de Itatí.

Este caso tan mencionado a nivel nacional e internacional por la envergadura del operativo

La causa por narcotráfico que comenzó en 2014 y tuvo 47 allanamientos en Capital, Córdoba y Corrientes, arrojando varios detenidos esta acción judicial como el intendente Natividad “Roger” Terán; su vice, Fabio Aquino, y el jefe de la comisaría local Diego Ocampo Alvarenga, en el marco de una megacausa de narcotráfico, llevada adelante por Sergio Torres, quien es titular del Juzgado Federal porteño N° 12.

El allanamiento en el que se detuviera a Terán fue realizado en propiedad del Dr. Modesto Terán, profesional médico que desempeña funciones en el Hospital “9 de Julio” de Las Breñas, se expresó ante las redes sociales manifestando su total disconformidad por lo acontecido.

Así lo expresa el facultativo médico, “Así quedaron Las puertas de acceso y la puerta del dormitorio de mi madre, en mi casa de Itatí tras una operación comando de gendarmería dirigida por el comandante José María Valdez cumpliendo con la orden de allanamiento de la Dra. Verónica Bresciani, quienes a su vez cumplían órdenes de la Ministra Bullrich” enuncia.

“Era necesario tanta violencia para ingresar a mi domicilio? Bastaba con tocar la puerta o El timbre.” se pregunta, ante tamaño destrozo que han hecho en su propiedad.

Aclara Terán, “Mi madre de 80 años se hallaba durmiendo a las 5 de la mañana cuando escucho tres patadas en la puerta de su dormitorio, la última de mayor intensidad con la que los gendarmes lograron entrar al dormitorio de mi madre enferma, que todas las noches se encierra en su habitación con llave, por temor a Los chorros. Hubiera sido de gente educada golpear y pedir que abran la puerta.”

Sostenía este hombre muy preocupado por su madre, “Mi Mamá al ver tanto alboroto casi padece un ataque cardiaco. Creo que la ministra Patricia Bullrrich. El comandante a cargo y los gendarmes que ejecutaron la orden le deben disculpas a Mi anciana madre si son personas educadas por tan tremendo atropello y a mí por haber allanado mi casa ya que no tengo ninguna causa con la Justicia que conozca.”

También fue claro en sus conceptos, a raíz de esta situación vivida por su familia en Itatí “Por supuesto esto no muestran en TN, pero Nelson Castro el periodista Estrella de TN se llena la Boca llamando cínico a Mi hermano. Todo lo que uno debe padecer por ser K. Les digo a todos mis amigos del Face, si hasta ahora no fui K, ahora lo soy y me banco!!!. Soy claro? !!!Viva El Peronismo carajo!!!!” finaliza su escrito.

Comentarios

Comentarios