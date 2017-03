“Mi familia es humilde y trabajadora…”

(AUDIO EXCLUSIVO) Modesto Terán relaciona directamente la situación de su hermano detenido en Itatí con cuestiones netamente políticas.

La situación por la que está pasando la familia de Modesto Terán, profesional médico que cumple funciones en el Hospital “9 de Julio”, es por él descrita como algo fuera de lo común, habiendo sido allanada su vivienda en donde vive quien es su madre y que cuenta con 80 años de edad.

En una entrevista telefónica brindada por el facultativo correntino oriundo de Itatí para con “La Vida Real” que se emite por FM Real, donde están involucrados familiares directos suyos, tal como se sabe públicamente a nivel nacional, el intendente municipal Natividad “Roger” Terán, quien está detenido por esta mega causa de narcotráfico en donde participan fuerzas federales.

El profesional médico relaciona directamente la situación con lo político, aduciendo que su hermano es referente del Frente Para la Victoria y sería esto así tenido en cuenta tanto por funcionarios del gabinete del Presidente Mauricio Macri como por medios allegados a esta gestión.

Se mostró muy ofuscado por lo que ocurre en su entorno familiar, defendiendo la honestidad de su hermano detenido, a quien le regalara una vivienda años atrás porque su condición económica no era la mejor, teniendo una familia bajo su responsabilidad; como también comentando que solo es propiedad del ex intendente de Itatí una camioneta que la abona en cuotas “dónde está la plata del narcotráfico que tanto se menciona?” se consultaba Terán, ya que las condiciones económicas de su hermano no serían las que mereciera quienes hacen este de tipo de vida ilícita “mi hermano vive de lo que gana como funcionario solamente, no tiene otro ingreso” sostenía.

La extensa conversación mantenida en las primeros horas de este miércoles, se deja para que el lector pueda escuchar sus expresiones.

