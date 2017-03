(AUDIO) El defensor y volante del Club Atlético Huracán Francisco Leandro “Panchy” Santillán dio el sí este viernes.

El joven futbolista breñense tomó de manera conjunta con su pareja asumir la responsabilidad de casarse en la instancia civil, evento que se desarrolló este viernes en las instalaciones del Registro Civil local.

Comentaba el joven futbolista, “gracias a Dios muy contento por esta determinación que hemos tomado con Jesy, algo que teníamos pensado desde hace tiempo y la fe ha llevado a que tomemos esta decisión para nuestras vidas”

6 años de noviazgo hicieron que pudieran tener esta feliz determinación “verla feliz a ella me hace sentir así a mí también” afirmaba el jugador de Huracán “yo quiero jugar este domingo, en lo personal es muy lindo poder ser parte del Torneo Federal C más jugando en el Club desde donde uno salió y este sábado están invitados todos mis compañeros a una cena en el estadio del Club, hacemos la ceremonia y cena” adelantaba sobre lo que serán los festejos en la noche de este sábado, “me pone muy feliz que me puedan acompañar todos los que comparten tantos momentos vividos juntos”

Jéssica Galván -22- es novia de Panchy -22- desde el 28 de diciembre de 2011, y juntos tomaron la determinación de asumir esta responsabilidad a la que califican como una bendición, y teniendo conceptos claros el jugador “los hijos lo pensaremos más adelante, mi esposa está estudiando y yo también, pondremos todo en las manos de Dios todo, pero primero festejar el casamiento que es esta decisión que tomamos” seguía.

