Damilano seguirá al frente de Comisión Industria

La legisladora breñense Damilano Grivarello fue ratificada como presidenta de la Comisión de Industria en la Cámara de Diputados.

En la primera reunión del año, los integrantes de la Comisión de Industria, Comercio y Defensa del Consumidor, Transporte y Comunicaciones, decidieron ratificar a la diputada Viviana Damilano Grivarello como presidenta de esta cartera legislativa. En la Vicepresidencia el legislador Hugo Dominguez del Bloque UCR NEA y Secretario el diputado del Bloque de la Concertación Forja, Raúl Acosta.

Además participaron e integran de la comisión los legisladores Rubén Guillón, Luis Alberto Obeid y Gustavo Corradi, quienes además de analizar las iniciativas decidieron para un próximo encuentro invitar a representantes de la Cámara de Comercio y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) a fin de recabar opiniones sobre el un proyecto de ley 96/17 presentado por el legislador Rubén Guillón que propone prohibir la entrega en comercios de bolsas no biodegradables.

Luego dieron despacho unánime al proyecto de resolución 5171/16 de la legisladora Beatriz Bogado que adhiere a la conmemoración del día del MERCOSUR el 26 de marzo. Al mismo, se le adjunta uno similar enviado por la legisladora Mirta Tichy.

De igual manera, acompañaron de manera favorable el proyecto de resolución presentado por el legislador Roberto Bracone que propone declarar de interés Provincial, Legislativo y General la fabricación del primer automóvil accesible en la Argentina, para persona con discapacidad motora. Dicho proyecto llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Con convenio del PSA: Peugeot, Citroën y DS.

También dieron despacho unánime al proyecto de resolución 320/17 de la diputada Claudia González que pretende adherir a los actos que se realizarán el 11 de marzo por el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación”, establecida por la Ley Nº 7754.

En el mismo sentido acompañaron una propuesta de la Presidenta del Poder Legislativo Lidia Élida Cuesta que propone expresar beneplácito con motivo del lanzamiento del Programa “Chaco Produce”, llevado a cabo por la Subsecretaría de Economía Social de la Provincia, en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Además aprobaron de manera unánime el proyecto de resolución 383/17 de la legisladora Claudia Panzardi que manifiesta beneplácito ante el proyecto de instalación de una planta de separación de residuos electrónicos en el parque industrial de la ciudad de Barranqueras por parte de la empresa ECOM Chaco y el Ministerio de Planificación.

Acompañaron también una iniciativa del diputado Ricardo Sánchez que tiene como objetivo felicitar a Mónica Luján Ramírez, reconocida periodista y locutora de radio y televisión de la ciudad de Resistencia, con motivo de su nominación en la V Edición del Premio Binacional “Río de los Pájaros”; en los rubros de “Programa de Prevención y Salud”, “Columna Radial” y “Labor Periodística Femenina” por su labor en “La Mañana con Mónica”, de Radio FM Sapucai, 89.5.

Otro de los proyectos que tuvo despacho unánime fue el Nº 425/17, también del diputado Sánchez, que declara de interés legislativo y provincial, la V Edición del Premio Binacional “Río de los Pájaros”, que se lleva a cabo el 28 de abril del presente año, en la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos.

Los legisladores tomaron conocimiento de las iniciativas giradas a esta cartera que fueron ingresadas durante la comisión Legislativa Permanente del día 24/02/17, todos proyectos de resoluciones que en su mayoría ingresaron diputados justicialistas, como el PR 5093/16 donde expresa su preocupación por los resultados de las mediaciones de las consultoras privadas nucleadas en el IPC congreso que dan cuenta que en noviembre de 2016 la inflación promedio alcanzó el 2,1%, ésta fue ingresada por el diputado Hugo Sager, que fue respaldada por sus pares justicialistas, en tanto, los diputados del bloque Cambiemos mocionaron su permanencia en cartera. Similar decisión tomaron respecto del PR 5088/16 que expresa preocupación por el aumento de la canasta básica de los adultos mayores o jubilados, cuya autora fue la diputada Damilano Grivarello.

Sager también ingresó otras resoluciones que expresan preocupación por los informes de las consultoras económicas que dan cuenta que el sector industrial local cerrará el año 2016 registrando su peor caída; también preocupación por la queja de CAME respecto a la dilación en el avance de la sanción de la ley que regula las comisiones que cobra las tarjetas de crédito y débito; similar expresión respecto del informe del IES dando cuenta que la producción textil registró una merma del %-8.3 en el año 2016; como así también preocupación por el pedido de la coordinadora de las industrias de productos alimenticios acerca de avanzar en reformas fiscales y acceso al financiamiento; y otra mas de preocupación por el informe de CAME que da cuenta que continúan encendidas las luces de alarma por la “caída de las ventas”. Todas estas expresiones fueron divididas ya que desde el bloque Cambiemos mocionaron en cartera, y si acompañaron el PJ y Forja.

Similares expresiones partieron de la diputada Damilano Grivarello a través del PR 5120/16; 5121/16; y PR 5122/16 que expresa preocupación por el cierre de 2145 empresas entre diciembre 2015 y septiembre de 2016. Las mismas obtuvieron despachos divididos.

Además la diputada justicialista Celeste Segovia a través de sendas resoluciones expresa preocupación por los datos publicados por el Indec, respecto de la caída sostenida del nivel de actividad económica, que alcanzó un 1,4% interanual en noviembre de 2016 y una caída acumulada de 2,5% en los 11 meses que comprende la medición publicada en enero de 2017, para el primer año de gestión del Presidente de la Nación; también expresa repudio por la discrecionalidad de la distribución de cupos de la “cuota Hilton” de carnes de alta calidad para ser exportadas a la Unión Europea, discrecionalidad que encuentra entre uno de los mayores beneficiados a un frigorífico perteneciente a la familia del Secretario de Comercio Interior de la Nación; también expresa preocupación por la situación que atraviesa el sector de la industria textil del Chaco por el cierre de la empresa Papero que se suma al cierre de Tn&Platex, en 2016. Todas estas expresiones obtuvieron decisiones divididas ya que no contaron con el acompañamiento del bloque Cambiemos.

Paralelamente el diputado justicialista Ricardo Sánchez ingresó numerosas resoluciones a través de las cuales expresa preocupación ante el informe elaborado por la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), que da cuenta que las importaciones de indumentarias registraron durante el mes de enero del presente año, un aumento histórico de 1.600.000 en cantidad de kilos ingresados desde el extranjero a nuestro país, impactando negativamente en la industria Argentina en general y en particular la textil; también expresa preocupación ante la caída del 2,6 por ciento del consumo de combustible en el mercado interno durante el año 2016 en comparación con el período 2015, registrado por el Ministerio de Energía de la Nación; y ante el informe de la CAME, que da cuenta que las ventas de los comercios minoristas registraron una caída del 2,5 por ciento del presente año, comparado con el mismo mes del 2016; en todas estas expresiones el PJ y Forja acompañaron no así el bloque Cambiemos que mocionaron cartera.

