Ricardo Fernández, “voy a dedicarme entero y no sé cuál será el resultado”

Este lunes, tal lo anticipado con las invitaciones protocolares, asumió el Sr. Ricardo Fernández como Secretario de Infraestructura Planeamiento Urbano y Servicios Públicos.

En el acto protocolar realizado en el Salón “Aldo Herrera” de MACIP y- ante escasa cantidad de público, sí de integrantes del gabinete-, encabezado por el intendente Víctor Omar Machuca, el Sr. Ricardo Omar Fernández asumió este importante rol que fuera dejado pendiente por la renuncia indeclinable desde la arquitecta Karina Zabascky.

Luego de haber sido puesto en funciones Fernández, comentaba públicamente ante la comunidad “agradezco al Sr. Intendente por haber pensado y tenido la propuesta de poder ser el Secretario y llevar adelante este desafío”

Seguía el Secretario “agradecer a mis hijas con quienes voy a resignar tiempo en estar con ella para dedicarme a la comunidad, a amigos y familiares que acompañan este desafío”

Ante FM Real y Las Breñas Digital, Fernández tenía presente “este es un compromiso con mi comunidad que es aún mayor por mi militancia política, esto hace que sea mayor este compromiso porque el margen de error será marcado, seguro los tendré pero contarán con la predisposición y convoco a instituciones y ciudadanos que quieran proponer”

“Voy a apelar a la disciplina, compromiso y predisposición tanto de los colaboradores como empleados que deberán estar al pie del problema, remediando los que estén a la vista como programando otros para que el futuro de nuestra ciudad sea el mejor” y añadía “agradecer hasta ahora lo establecido y mi mayor compromiso para seguir y hacer todo lo que esté a mi alcance”

Expresaba, “voy a dedicarle mi tiempo y quiero ver floreciente a Las Breñas como en algún momento llegó a ser una ciudad más linda del Chaco, las lluvias coincidieron con el receso del personal, pero quiero ver mejor a Las Breñas que es la ciudad en donde nací”

Tenía presente “hay ejes fundamentales como el escurrimiento de agua cuando las saturaciones de lluvias, vamos a tomar como uno de los ejes principales, el tema de basura falta compromiso desde el personal municipal y la gente que tiene que entender que las calles no son basurales, tenemos que pensar en vivir en una ciudad limpia y apelo al compromiso de la gente”

Seguía, “como inicio de gestión será trabajar con estos temas” expresaba Fernández, agregando “con Karina tenemos una cierta amistad y hablamos del tema relacionado con lo que pasa en la ciudad, no dudé hablar con ella y cuento con su predisposición que es fundamental para mí porque ha dedicado cinco años a la comunidad y hoy a dos meses sin su presencia, la cantidad de lluvia, falta de personal, se ha visto este inconveniente”

Fernández ocupó varios puestos y cargos, reconocido por el flamante funcionario “no le puedo fallar a mi gente y no me puedo fallar, voy a dedicarme entero y no sé cuál será el resultado y todos estos años los volcaré en bien de la comunidad”

