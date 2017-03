Perros sueltos provocan lesiones a docente

Una situación poco deseada y común en muchos lugares, como le sucedió a una docente charatense que al ser atacada choca a uno de ellos.

Los perros sueltos sin dueños pareciera un problema a resolver por todos los municipios, tal ocurriera en la Perla del Oeste donde unos canes atacaron a una mujer que se trasladaba en motocicleta, chocando a uno de ellos y perdiendo el control del rodado, cayendo del mismo.

Tal lo reflejara por las redes sociales el periodista charatense Ubaldo Lorenzetti, una docente que circulaba hacia su lugar de trabajo que ocupa en la Escuela Parroquial, resultó con lesiones al chocar un perro, relatando “cuando iba a la escuela me salieron tres perros para atacarme, el tercer perro no pude evitarlo, se cruzó y al tocarlo me caí de la moto”

Sigue el comentario de la docente “en la esquina de mi casa salió uno” y agregando, “en la esquina Liniers y Constitución un perro blanco de tamaño grande y cuando dobló para ir por Constitución a media cuadra salió un perro negro de tamaño mediano. Ese se cruzó y cuando intente frenar caí”

Resultado de esta situación: moto rota, curaciones y licencia por unos días para con esta docente, quien concurría a cumplir con sus labores diarias al frente de los alumnos.

