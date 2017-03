Nuevas carreras ofrece el Neme

Profesorado de Educación Superior Secundaria en Matemáticas, Tecnicatura Superior en Administración Privada, Programa Mayores de 25 Años.

El Rector del Instituto de Educación Superior “Miguel Neme” profesor Omar Ailán, comentó sobre nuevas carreras para la institución, como la apertura la del Profesorado de Educación Superior Secundaria en Matemáticas, como la Tecnicatura Superior en Administración Privada son noticias muy esperadas por estudiantes de esta localidad y otras vecinas, interesados en poder realizar estas.

También hay una muy buena noticia para personas cuyas edades superan los 25 años, ya que para ellos, y, que quieran ser parte del estudiantado de esta prestigiosa institución como aspirantes al Programa Mayores de 25 Años, para quienes habrá una importante reunión este mismo lunes a partir de las 15.00 hs

Comentaba ante los medios presentes, “un lunes con buenas noticias para la comunidad y la zona, y queremos informar una decisión nueva como la apertura del Profesorado de Educación Secundaria en Matemáticas, abriéndose la inscripción desde hoy hasta el 17 de marzo, también una Tecnicatura Superior en Administración Privada y que son para este ciclo lectivo” remarcaba.

Continuaba, “el personal designado para esto estará informando lo necesario, y para ello se deben de acercar a la institución donde se asesorará personalmente a cada interesado, también se pueden llegar a inscribir estudiantes que adeuden hasta dos materias solamente hasta el 30 de abril, y si no lo pueden cumplir en esta fecha no podrán continuar”

Respecto a personas que no culminaron sus estudios secundarios y sean mayores de 25 años, Ailán expresaba “en la Ley vigente se estipula que los instituciones de educación superior, puedan articular a personas que no hayan finalizados sus estudios secundarios” adelantaba, “pueden continuar sus estudios y por lo que deben acercarse a una charla instructiva que se dará en la institución, también hay un examen escrito, presentación de legajos y quedando una entrevista de rigor, y así convertirse en estudiantes o bien quedando como aspirantes” comentaba esta actividad para personas que aún no terminaron sus estudios secundarios y que sí podrían iniciar sus terciarios, cumplimentando posteriormente estas documentaciones mencionadas.

Comentarios

Comentarios